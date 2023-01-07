"Не полагайтесь на помощь": Верещук призвала ВПЛ активнее устраиваться на работу

Как рассказала министр, многие люди после переезда уже трудоустроились на новом месте. Работодатели же должны идти навстречу мигрантам.

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Министр реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала переселенцев активнее искать работу вместо получения помощи от государства. С таким обращением она выступила в эфире телемарафона, передает сайт 0512.com.ua.

По словам Ирины Верещук, украинцы, выехавшие в другие регионы из временно оккупированных россиянами территорий, должны трудоустраиваться по новому месту жительства, а не ждать возможности вернуться на старую работу, перебиваясь финансовыми выплатами от правительства. Многие внутренне-перемещенных лица уже нашли себе работу в свободных регионах и хорошо обстроились, некоторые из них даже готовы остаться после деоккупации.

"Трудоустройство ВПЛ – это не только доход, но и личное развитие, что тоже важно", — подчеркнула Ирина Верещук. — "Работодателей призываю идти навстречу переселенцам и активнее давать им работу. Переселенцев призываю не ждать, активнее трудоустраиваться и улучшать свою жизнь".

В октябре Ирина Верещук попросила украинцев не возвращаться из-за границы до весны 2023 года. Как отметила глава Минреинтеграции, это поможет снизить нагрузку на энергосистему и легче пережить зиму в условиях войны.

В декабре Ирина Верещук заявила, что в ближайшее время не будут устраивать массово проверять ВПЛ, получающих финансовую помощь. Полностью от проверок отказывать не будут, поскольку нужно следить за использованием бюджетных средств.