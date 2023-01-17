ООН снова выплачивает украинцам больше 19 тыс. грн: как получить помощь

Выплаты доступны не только ВПЛ, но и людям, которые пострадали в результате боевых действий, переехали с места постоянного жительства, а потом вернулись.

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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) с 9 января снова принимает заявки на выплату финпомощи украинцам, которые пострадали в результате полномасштабного вторжения войск РФ. Об этом сказано в сообщении благотворительного фонда "Право на захист".

Отмечается, что ВПЛ и пострадавшим от боевых действий украинцам после оформления заявок в течение трех месяцев будут выплачивать по 6,6 тыс. грн на человека. То есть, если семья состоит из трех человек, она может рассчитывать на выплату 19,8 тыс. грн.

К слову, выплаты могут оформить не только ВПЛ, но и люди, которые пострадали в результате боевых действий, переехали с места постоянного жительства, а потом вернулись. На помощь могут не рассчитывать только те украинцы, которым ранее уже выплачивали любую другую помощь от международных организаций. Также доход претендентов на помощь от УВКБ ОНН не должен быть выше 5,4 тыс. грн.

Пункты, в которых проводится регистрация для оформления денежной помощи, сейчас работают в 9 областях Украины:

Харьковской;

Львовской;

Днепропетровской;

Сумской; Черниговской;

Полтавской;

Черкасской;

Запорожской;

Одесской.

Кировоградской.

Количество пунктов еще будет увеличено, также дополнительно планируют открыть офисы и сформировать работу выездных мобильных бригад.

Критерии для выплаты помощи

Если украинская семья будет соответствовать критериям УВКБ ООН, то сможет претендовать на выплаты сразу за несколько месяцев. Среди условий:

главе семьи от 55 лет или глава пожилой человек, а в семье есть дети до 18 лет;

семью обеспечивает только один из родителей, на попечении которого находится ребенок до 18 лет и пожилые люди от 55 лет;

семья воспитывает детей без сопровождения или детей, которых разлучили с родителями (чтобы подтвердить эту информацию нужнр предоставить официальные документы);

в семье один или несколько членов с особенными потребностями.

Документы для регистрации

паспорт;

идентификационный код;

номер банковской карты;

документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории населения (справки, выписки);

для детей — свидетельства о рождении.

Ранее стало известно, что французская международная организация Action Against Hunger (ACF) финансово поддержит украинцев, которые стали вынужденными переселенцами после полномасштабного вторжения РФ и переехали в Черновицкую область.

Тем временем министр реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук предложила переселенцам активнее искать работу, а не жадть помощи от государства.

По ее словам, украинцы, выехавшие в другие регионы из временно оккупированных россиянами территорий, должны трудоустраиваться по новому месту жительства, а не ждать возможности вернуться на старую работу, перебиваясь финансовыми выплатами от правительства.