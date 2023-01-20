Некоторым украинам выплатят по 6600 грн помощи из-за войны: как получить деньги

В Украине граждан, которые пострадали от полномасштабного вторжения войск РФ, продолжает финансово поддерживать не только государство, но и разные благотворительные фонды.

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Украинцы со статусом ВПЛ, эвакуировавшиеся с началом войны в Полтавскую область, могут зарегистрировать для получения дополнительной финансовой помощи. Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Каритас. Полтава".

В сообщении сказано, что каждый член семьи (до 4 человек) может рассчитывать на выплату по 6,6 тыс. грн.

Кому выплатят

Эвакуированным в Полтаву украинцам со статусом ВПЛ, подпадающих хотя бы под один из шести критериев уязвимости:

лицо с инвалидностью;

лицо с тяжелым заболеванием;

одинокий человек почтенного возраста (60+) или домохозяйство, состоящее из одного-двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;

одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей, недееспособных людей;

многодетные семьи (три или более несовершеннолетних детей);

беременные женщины или матери с детьми младше трех лет.

Также есть еще дополнительные критерии, например:

семья зарегистрирована переселенцами с 24.02.2022;

ранее не получала помощь от международных организаций или получала ее позднее до 31 октября 2022 года;

не получала пособие в размере 16,2 тыс. грн на оплату коммунальных услуг от "Каритас.Полтава".

Как зарегистрироваться для выплаты пособия

Можно позвонить по одному из двух номеров: +380503464693, +380503464881. Или прийти по адресу: г. Полтава, улица Пилипа Орлика 20/1. Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Для регистрации заявителю необходимо предоставить такие документы:

оригинал паспорта;

оригинал идентификационного кода;

справку ВПЛ;

счет IBAN;

документы, подтверждающие критерий уязвимости.

Ранее Фокус рассказывал, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) с 9 января снова принимает заявки на выплату финпомощи украинцам, которые пострадали в результате полномасштабного вторжения войск РФ. Украинцам в течение трех месяцев обещают выплачивать по 6,6 тыс. грн на человека.

Также напомним, что французская международная организация Action Against Hunger (ACF) финансово поддержит украинцев, которые стали вынужденными переселенцами после полномасштабного вторжения РФ и переехали в Черновицкую область.