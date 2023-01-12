Добровольцы будут считаться участниками боевых действий: Рада приняла закон

Изменения в законодательстве предусматривают, что участниками войны могут быть признаны те, кто не успел вступить ряды ВСУ, МВД, Нацполиции и других ведомств.

Related video

В четверг, 12 января Верховная Рада приняла закон, предоставляющий статус участника боевых действий гражданским лицам, которые с начала интенсивной фазы войны в Украине защищали страну как добровольцы и не числились в составе официальных военных формирований или ведомств. Соответствующий законопроект поддержали 310 депутатов.

Утвержденные изменения в законодательстве предусматривают, что участниками войны могут быть признаны те, кто не успел вступить ряды ВСУ, МВД, Нацполиции и других ведомств, но тем не менее принимал участие в боевых действиях.

Ко всему прочему, новый закон также определяет круг лиц, получивших инвалидность при непосредственных действиях по обороне страны. Упоминается о ранениях, контузиях, увечьях или заболеваниях, полученных при участии в боестолкновениях.

Предоставление статуса участника боевых действий, которые добровольно обеспечивали защиту государства, принимает Межведомственная комиссия, действующая при Министерстве ветеранов.

В ведовстве также разрабатывают механизм, который бы предоставлял соответствующий статус погибшим защитникам и защитницам Украины.

Сколько добровольцев в Украине?

С начала полномасштабной войны в Украине в ряды ВСУ записалось более 100 00 добровольцев. Перед тем как отправиться на фронт, добровольцы проходят боевую подготовку под руководством опытных инструкторов, в том числе и за рубежом. В "Иностранном легионе обороны Украины" числятся граждане из более чем 50 стран.

Ранее Фокус сообщал об истории Романа Кашпура: воин ВСУ без ног протащил самолет весом 17 тонн.

Напомним, что ветеран АТО на протезе насобирал 7 млн для ВСУ. Невероятная история Александра Швецова — история о необыкновенной смекалке и вере в победу.