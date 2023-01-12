Добровольці вважатимуться учасниками бойових дій: Рада ухвалила закон

Зміни у законодавстві передбачають, що учасниками війни можуть бути визнані ті, хто не встиг вступити до лав ЗСУ, МВС, Нацполіції та інших відомств.

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У четвер, 12 січня, Верховна Рада ухвалила закон, що надає статус учасника бойових дій цивільним особам, які з початку інтенсивної фази війни в Україні захищали країну як добровольці та не належали до складу офіційних військових формувань або відомств. Відповідний законопроєкт підтримали 310 депутатів.

Затверджені зміни у законодавстві передбачають, що учасниками війни можуть бути визнані ті, хто не встиг вступити до лав ЗСУ, МВС, Нацполіції та інших відомств, проте брав участь у бойових діях.

Крім того, новий закон також визначає коло осіб, які отримали інвалідність у процесі безпосередніх дій з оборони країни. Згадується про поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отримані за участі в бойових зіткненнях.

Надання статусу учасника бойових дій, які добровільно забезпечували захист держави, приймає Міжвідомча комісія, яка діє при Міністерстві ветеранів.

У відомстві також розробляють механізм, який надавав би відповідний статус загиблим захисникам і захисницям України.

Скільки добровольців в Україні?

З початку повномасштабної війни в Україні до лав ЗСУ записалося понад 100 00 добровольців. Перед тим, як вирушити на фронт, добровольці проходять бойову підготовку під керівництвом досвідчених інструкторів, зокрема й за кордоном. В "Іноземному легіоні оборони України" перебувають громадяни з більш ніж 50 країн.

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