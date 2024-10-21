Україна видасть громадянам 540 млн гривень на відкриття бізнесів: хто може отримати гроші

У Мінекономіки заявили, що заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

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В Україні діє грантова програма "Своя справа" для ветеранів і сімей учасників бойових дій. Загалом учасники отримають гранти на 540 млн грн. Про це повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

За її словами, ще 82 ветерани та другі з їхнього подружжя визнані переможцями за підсумками дев'ятнадцятої у 2024 році хвилі подання заяв на гранти для ветеранів. Вони отримають 42 млн гривень на початок або розвиток свого бізнесу.

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"У нас уже 1150 переможців ветеранського компонента програми "Своя справа", які отримають гранти на старт або розвиток свого бізнесу. Завдяки фінансовій підтримці 70% із них зможуть масштабувати бізнес, збільшити обсяги виробництва, опанувати нові напрями діяльності, 30% грантоотримувачів розпочнуть власну справу з нуля. Загалом держава інвестує через гранти в бізнес ветеранів та членів їхніх родин уже 540 млн грн. Розвиваючи свій бізнес, підприємці-ветерани також створять понад 2 тисячі робочих місць у всіх регіонах країни", — зазначила Бережна.

У повідомленні від Міністерства економіки йдеться про те, що серед 82 переможців дев'ятнадцятої хвилі подання заяв на гранти 47 — це учасники бойових дій, а 35 — це члени сімей ветеранів. При цьому 68 переможців отримають грант у розмірі до 500 тисяч грн, 7 — до 250 тисяч грн, 7 — до 1 млн гривень.

Зазначається, що найбільше грантоотримувачів із Київської, Хмельницької, Львівської, Полтавської областей. Найпопулярніші сфери, у яких планують розвиватися грантоотримувачі, — оптова та роздрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщення та організація харчування.

У Мінекономіки заявили, що, згідно з умовами програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий із їхнього подружжя можуть отримати такі гранти:

до 250 тисяч грн, до 500 тисяч грн і до 1 млн гривень — для ветерана при створенні одного, двох і чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тисяч грн і до 500 тисяч грн — для подружжя ветерана при створенні одного і двох робочих місць відповідно;

При отриманні гранту від 500 тисяч грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше 3 років.

Зазначається, що останній грант надається за умови співфінансування з одержувачем у співвідношенні 70/30, тобто одержувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

У Міністерстві економіки заявили, що заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

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