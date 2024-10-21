Україна видасть громадянам 540 млн гривень на відкриття бізнесів: хто може отримати гроші
У Мінекономіки заявили, що заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.
В Україні діє грантова програма "Своя справа" для ветеранів і сімей учасників бойових дій. Загалом учасники отримають гранти на 540 млн грн. Про це повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.
За її словами, ще 82 ветерани та другі з їхнього подружжя визнані переможцями за підсумками дев'ятнадцятої у 2024 році хвилі подання заяв на гранти для ветеранів. Вони отримають 42 млн гривень на початок або розвиток свого бізнесу.Важливо
"У нас уже 1150 переможців ветеранського компонента програми "Своя справа", які отримають гранти на старт або розвиток свого бізнесу. Завдяки фінансовій підтримці 70% із них зможуть масштабувати бізнес, збільшити обсяги виробництва, опанувати нові напрями діяльності, 30% грантоотримувачів розпочнуть власну справу з нуля. Загалом держава інвестує через гранти в бізнес ветеранів та членів їхніх родин уже 540 млн грн. Розвиваючи свій бізнес, підприємці-ветерани також створять понад 2 тисячі робочих місць у всіх регіонах країни", — зазначила Бережна.
У повідомленні від Міністерства економіки йдеться про те, що серед 82 переможців дев'ятнадцятої хвилі подання заяв на гранти 47 — це учасники бойових дій, а 35 — це члени сімей ветеранів. При цьому 68 переможців отримають грант у розмірі до 500 тисяч грн, 7 — до 250 тисяч грн, 7 — до 1 млн гривень.
Зазначається, що найбільше грантоотримувачів із Київської, Хмельницької, Львівської, Полтавської областей. Найпопулярніші сфери, у яких планують розвиватися грантоотримувачі, — оптова та роздрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщення та організація харчування.
У Мінекономіки заявили, що, згідно з умовами програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий із їхнього подружжя можуть отримати такі гранти:
- до 250 тисяч грн, до 500 тисяч грн і до 1 млн гривень — для ветерана при створенні одного, двох і чотирьох робочих місць відповідно;
- до 250 тисяч грн і до 500 тисяч грн — для подружжя ветерана при створенні одного і двох робочих місць відповідно;
- При отриманні гранту від 500 тисяч грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше 3 років.
Зазначається, що останній грант надається за умови співфінансування з одержувачем у співвідношенні 70/30, тобто одержувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.
У Міністерстві економіки заявили, що заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.
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