В Україні різко збільшилася кількість банкрутів: названо причини

Найбільша кількість банкрутств зосереджена у великих містах і промислових регіонах.

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Кількість справ про банкрутство в Україні збільшилася майже вдвічі за останні чотири місяці. При цьому 64% банкрутів становлять особи віком від 25 до 45 років. Найбільша кількість банкрутств спостерігається в Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській області. Про це повідомляє Опендатабот.

Станом на жовтень 2024 року відкрито 651 справу про банкрутство, що перевищує кількість справ за весь минулий рік (575 справ). Аналізуючи динаміку за останні роки, можна помітити, що кількість справ про банкрутство громадян різко збільшувалася.

Якщо у 2019 році було всього 22 справи, то до 2023 року ця цифра зросла до 575. Уже на початок осені 2024 року кількість справ сягнула 651, що перевершило показники попереднього року.

Цікаво зазначити, що більшість людей, які оголошують себе банкрутами, належать до вікової групи від 25 до 45 років. Ця категорія становить 64,1% усіх випадків банкрутства. Люди, старші за 45 років, становлять 28,7%, тоді як молодь до 25 років становить лише 7,2%.

Цей показник вказує на те, що економічні труднощі найбільшою мірою зачіпають людей працездатного віку, які, ймовірно, стикаються з фінансовими викликами, пов'язаними з виплатами кредитів, іпотек або втратою доходу. Невелика перевага спостерігається серед жінок, які становлять 51% від загального числа банкрутів, тоді як на чоловіків припадає 48%. Це свідчить про те, що фінансові проблеми зачіпають обидві статі майже однаковою мірою.

Найбільша кількість банкрутств зосереджена у великих містах і промислових регіонах. Лідером серед регіонів є Київ та область, де зафіксовано 95 справ, що становить 15% від загальної кількості. На другому місці — Київщина (58 справ, 9%), третю позицію посідає Дніпропетровська область із 53 справами (8%).

В Україні збільшилася кількість банкрутів

Раніше повідомлялося, що, згідно з новим законом, працівників зможуть звільняти за порушення "правил поведінки". Верховна Рада подолала вето президента України й ухвалила з урахуванням його пропозицій проєкт закону №7731, який раніше критикували через пункт, що зобов'язує працівників повідомляти про "зв'язки" з людьми в окупації.