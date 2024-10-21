Украина выдаст гражданам 540 млн гривен на открытие бизнесов: кто может получить деньги

В Минэкономики заявили, что заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

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В Украине действует грантовая программа "Свое дело" для ветеранов и семей участников боевых действий. В общей сложности участники получат гранты на 540 млн грн. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

По ее словам, еще 82 ветерана и вторые из их супругов признаны победителями по итогам девятнадцатой в 2024 году волны подачи заявлений на гранты для ветеранов. Они получат 42 млн гривен на начало или развитие своего бизнеса.

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Ветераны могут получить 20 тыс. грн на развитие бизнеса: кто имеет право на грант

"У нас уже 1150 победителей ветеранского компонента программы "Свое дело", которые получат гранты на старт или развитие своего бизнеса. Благодаря финансовой поддержке 70% из них смогут масштабировать бизнес, увеличить объемы производства, овладеть новыми направлениями деятельности, 30% грантополучателей начнут собственное дело с нуля. В целом государство инвестирует через гранты в бизнес ветеранов и членов их семей уже 540 млн грн. Развивая свой бизнес, предприниматели-ветераны также создадут более 2 тысяч рабочих мест во всех регионах страны", — отметила Бережная.

В сообщении от Министерства экономики говорится, что среди 82 победителей девятнадцатой волны подачи заявлений на гранты 47 — это участники боевых действий, а 35 — это члены семей ветеранов. При этом 68 победителей получат грант в размере до 500 тысяч грн, 7 — до 250 тысяч грн, 7 — до 1 млн гривен.

Отмечается, что больше всего грантополучателей из Киевской, Хмельницкой, Львовской, Полтавской областей. Самые популярные сферы, в которых планируют развиваться грантополучатели — оптовая и розничная торговля, перерабатывающая промышленность, временное размещение и организация питания.

В Минэкономики заявили, что, согласно условиям программы, участники боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, а также второй из их супругов могут получить следующие гранты:

до 250 тысяч грн, до 500 тысяч грн и до 1 млн гривен — для ветерана при создании одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;

до 250 тысяч грн и до 500 тысяч грн — для супруга ветерана при создании одного и двух рабочих мест соответственно;

При получении гранта от 500 тысяч грн до 1 млн грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 3 лет.

Отмечается, что последний грант предоставляется при софинансировании с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

В Министерстве экономики заявили, что заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

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