Украина выдаст гражданам 540 млн гривен на открытие бизнесов: кто может получить деньги
В Минэкономики заявили, что заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.
В Украине действует грантовая программа "Свое дело" для ветеранов и семей участников боевых действий. В общей сложности участники получат гранты на 540 млн грн. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.
По ее словам, еще 82 ветерана и вторые из их супругов признаны победителями по итогам девятнадцатой в 2024 году волны подачи заявлений на гранты для ветеранов. Они получат 42 млн гривен на начало или развитие своего бизнеса.Важно
"У нас уже 1150 победителей ветеранского компонента программы "Свое дело", которые получат гранты на старт или развитие своего бизнеса. Благодаря финансовой поддержке 70% из них смогут масштабировать бизнес, увеличить объемы производства, овладеть новыми направлениями деятельности, 30% грантополучателей начнут собственное дело с нуля. В целом государство инвестирует через гранты в бизнес ветеранов и членов их семей уже 540 млн грн. Развивая свой бизнес, предприниматели-ветераны также создадут более 2 тысяч рабочих мест во всех регионах страны", — отметила Бережная.
В сообщении от Министерства экономики говорится, что среди 82 победителей девятнадцатой волны подачи заявлений на гранты 47 — это участники боевых действий, а 35 — это члены семей ветеранов. При этом 68 победителей получат грант в размере до 500 тысяч грн, 7 — до 250 тысяч грн, 7 — до 1 млн гривен.
Отмечается, что больше всего грантополучателей из Киевской, Хмельницкой, Львовской, Полтавской областей. Самые популярные сферы, в которых планируют развиваться грантополучатели — оптовая и розничная торговля, перерабатывающая промышленность, временное размещение и организация питания.
В Минэкономики заявили, что, согласно условиям программы, участники боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, а также второй из их супругов могут получить следующие гранты:
- до 250 тысяч грн, до 500 тысяч грн и до 1 млн гривен — для ветерана при создании одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;
- до 250 тысяч грн и до 500 тысяч грн — для супруга ветерана при создании одного и двух рабочих мест соответственно;
- При получении гранта от 500 тысяч грн до 1 млн грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 3 лет.
Отмечается, что последний грант предоставляется при софинансировании с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.
В Министерстве экономики заявили, что заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.
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