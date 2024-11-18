Віктор Розовий повернувся до "Ліги Сміху": чим він займатиметься у проєкті (фото)

Ветеран російсько-української війни та комік Віктор Розовий повернувся в "Лігу Сміху". Тепер він буде одним з редакторів гумористичного проєкту.

Колишній гуморист "Ліги Сміху" та ветеран війни Віктор Розовий, який отримав важке поранення на фронті та переніс низку операцій, повернувся до "Ліги Сміху". Його присутність видно в черговому випуску проєкту на Youtube.

Журналісти пишуть, що Розовий відвідав запис нового випуску "Ліги сміху", зокрема третього епізоду четвертого сезону "Волонтерський десант". Співведучі проєкту Євген Кошовий та Денис Христов оголосили, що колишній комік, який був присутнім у залі зі своєю дружиною, став новим редактором шоу.

Розовий у залі під час зйомок "Ліги Сміху" (фото: скріншот з відео) Фото: Кадр з відео

Протягом 17 та 18 листопада гумористи з "Ліги сміху", а також Віктор Розовий почали ділитися світлинами зі зйомок чергового епізоду. Зокрема, комік Дмитро Зелінський розмістив спільне фото з іншими артистами та ветераном, назвавши Розового "легендою".

Розовий з коміками "Ліги Сміху" (фото: instagram.com/dmytrozelinskiy)

Крім того, сам Віктор оприлюднив світлину зі зйомок, на якій він позує разом з власною дружиною. Розовий написав, що 17 листопада — день народження в його коханої, а тому він "дозволяє" її з цим вітати.

Розовий разом зі своєю дружиною (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Фанати проєкту "Ліга Сміху" також встигли зафоткатися з ветераном. Одна з них зробила спільну світлину з Розовим, на якій ексгуморист посміхався на камеру та виглядав веселим.

Розовий з фанаткою "Ліги Сміху" (фото: instagram.com/chulkova_sofiia)

Хто такий Віктор Розовий

Український комік та учасник команди "Загорецька Людмила Степанівна" на проєкті "Ліга сміху". Учасник проєкту "Ігри приколів" на телеканалі 1+1. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну став бійцем 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

21 березня 2024 року отримав важке уламкове поранення голови. Наприкінці липня боєць опублікував наслідки своєї травми та показав фото деформованого черепа — вм'ятину, яка залишилася в голові після того, як лікарі дістали уламки.

21 вересня стало відомо, що Розовий виконав перший символічний удар по м'ячу перед футбольним матчем команд "Рух" і "Карпати". Фанати гучно підтримали бійця та коміка після отриманого важкого поранення.

24 жовтня ветеран розповів про свою самопочуття після поранення. У ході відповідей на запитання підписників в Istagram, Розовий написав, що зможе ходити, однак реабілітація займе достатньо тривалий проміжок часу.