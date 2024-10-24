"Шоколад і насіння на один смак": Розовий розповів про самопочуття після поранення (фото)

Комік розповів, що ходитиме, проте його реабілітація займе ще багато часу.

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Український комік і військовослужбовець 3-ї ОШБр Віктор Розовий, який дістав важке поранення на фронті, розповів про своє самопочуття. Він відповів на запитання своїх підписників у себе в Instagram у розділі Stories.

Розовий розповів, що ходитиме, однак його реабілітація займе ще багато часу. Також він заявив, що не розрізняє продукти на смак.

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"Шоколад і насіння на один смак", — зазначив він.

За словами Розового, він планує продовжити кар'єру коміка після реабілітації. У політику ж не збирається йти. Водночас заявив, що ніколи не займався стендапом і не планує. А виступав лише один раз — і то "несерйозно".

Віктор Розовий розповів про своє самопочуття Фото: Скриншот

Віктор Розовий розповів про своє самопочуття Фото: Скриншот

Віктор Розовий розповів про своє самопочуття Фото: Скриншот

Хто такий Віктор Розовий

Український комік, учасник команди "Загорецька Людмила Степанівна" на проєкті "Ліга сміху". Учасник проєкту "Ігри приколів" на телеканалі 1+1. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну — військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. 21 березня 2024 року отримав важке уламкове поранення голови. Наприкінці липня боєць опублікував наслідки своєї травми і показав фото деформованого черепа — вм'ятину, яка залишилася в голові після того, як лікарі дістали уламки.

21 жовтня повідомлялося, що Віктор Розовий виконав перший символічний удар по м'ячу перед матчем українських команд "Рух" і "Карпати". Уболівальники на трибунах голосно підтримали бійця та коміка, який продовжує оговтуватися після отримання травм на полі бою.