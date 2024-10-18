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Телеведучий Даніель Салем отримав посвідчення учасника бойових дій (фото)

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Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem | Даніель Салем

Даніель Салем вже понад два роки служить на фронті. За цей час телеведучий отримав поранення в спину та контузію.

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40-річний український ресторатор та ведучий програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Даніель Салем, який нині воює на фронті, отримав посвідчення учасника бойових дій. Про це Салем написав у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, телеведучий опублікував фото на якому позує тримаючи в руках посвідчення учасника бойових дій.

"У свої сорок років я зрозумів що це найважливіша робота у житі, де я відчуваю що я роблю щось важливе, коли я вже не питаю себе: яка моя місія у цьому житті … Чому? Тому що я вже знаю!" — написав Салем.

Зауважимо, що Даніель Салем народився в Одесі у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну на території України, він добровільно пішов до військкомату та долучився спочатку до тероборони, але згодом потрапив на передову у підрозділ розвідки. Відомо, що нині він служить у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена".

За час бойових дій, телеведучий отримав поранення в спину, а також був контужений.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у жовтні 2023 році Даніель Салем повідомив про смерть своєї 19-річної сестри.

Вже у жовтні 2024 року Даніель Салем повідомив про смерть свого брата.