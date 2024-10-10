"Тебе забрала війна": Даніель Салем повідомив про смерть свого брата (фото)

Даніель Салем повідомив про горе в родині. Підписники та колеги висловили свої співчуття в коментарях.

Related video

40-річний український ресторатор і телеведучий Даніель Салем, який зараз служить на фронті, повідомив про горе, яке трапилося в його родині — на війні загинув його брат. Сумною новиною він поділився у своєму Instagram.

Даніель написав, що для нього це болюча втрата, адже вони виросли разом і багато чого в житті пережили: "Ми все робили разом: перші кроки, перші ранки, перші поцілунки, перші бійки, хуліганство... ми воювали разом... І ось тебе немає, ти пішов, так рано! І це не чесно! Ми так не домовлялися!".

Салем зазначив, що його брат був дуже харизматичним, сильним і уважним. За словами Даніеля, брат дуже вірив у нього. Ведучий не повідомив подробиць, а лише поділився, що рідна людина загинула на війні.

"Ми проживали кожен день, як останній, але в мене завжди був план Б... але про цей Божий задум мене ніхто не попередив. Ти — частина мене, а я — тебе! Я люблю тебе, мій брате, моя кров! Мені боляче, як ніколи! Тебе забрала війна, а ми завжди з тобою думали, що це буде пісок і текіла!" — написав він.

Підписники та зіркові колеги Даніеля Салема висловили свої співчуття в коментарях. Ведучий і шоумен Анатолій Анатоліч написав: "Друг. Як так? Як шкода, вічна пам'ять Герою!". Співак і музикант Віталій Козловський також висловив свої співчуття: "Дуже шкода, співчуваю. Вічна пам'ять герою". Український хореограф, суддя шоу "Україна має талант" Євген Кот також висловив співчуття: "Співчуваю! Слава Герою!".

Раніше, 12 жовтня 2023 року, Даніель Салем повідомив про смерть своєї 19-річної сестри.