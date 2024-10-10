"Тебя забрала война": Даниэль Салем сообщил о смерти своего брата (фото)

Даниэль Салем сообщил о горе в семье. Подписчики и коллеги выразили свои соболезнования в комментариях.

Related video

40-летний украинский ресторатор и телеведущий Даниэль Салем, который сейчас служит на фронте, сообщил о горе, которое случилось в его семье — на войне погиб его брат. Печальной новостью он поделился в своем Instagram.

Даниэль написал, что для него это болезненная потеря, ведь они выросли вместе и многое в жизни пережили: "Мы все делали вместе: первые шаги, первые утренники, первые поцелуи, первые драки, хулиганство… мы воевали вместе… И вот тебя нет, ты ушел, так рано! И это не честно! Мы так не договаривались!".

Салем отметил, что его брат был очень харизматичным, сильным и внимательным. По словам Даниэля, брат очень верил в него. Ведущий не сообщил подробностей, а только поделился, что родной человек погиб на войне.

"Мы проживали каждый день, как последний, но у меня всегда был план Б… но об этом Божьем замысле меня никто не предупредил. Ты – часть меня, а я – тебя! Я люблю тебя, мой брат, моя кровь! Мне больно, как никогда! Тебя забрала война, а мы всегда с тобой думали, что это будет песок и текила!" – написал он.

Подписчики и звездные коллеги Даниэля Салема выразили свои соболезнования в комментариях. Ведущий и шоумен Анатолий Анатолич написал: "Друг. Как так? Как жаль, вечная память Герою!". Певец и музыкант Виталий Козловский также выразил свои соболезнования: "Очень жаль, сочувствую. Вечная память герою". Украинский хореограф, судья шоу "Україна має талант" Евгений Кот также выразил соболезнование: "Сочувствую! Слава Герою!".

Ранее, 12 октября 2023 года, Даниэль Салем сообщил о смерти своей 19-летней сестры.