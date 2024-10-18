Телеведущий Даниэль Салем получил удостоверение участника боевых действий (фото)

Даниэль Салем уже более двух лет служит на фронте. За это время телеведущий получил ранение в спину и контузию.

Related video

40-летний украинский ресторатор и ведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Даниэль Салем, который сейчас воюет на фронте, получил удостоверение участника боевых действий. Об этом Салем написал у себя на странице в Инстаграм.

Так, телеведущий опубликовал фото на котором позирует держа в руках удостоверение участника боевых действий.

"В свои сорок лет я понял что это самая важная работа в жизни, где я чувствую что я делаю что-то важное, когда я уже не спрашиваю себя: какая моя миссия в этой жизни ... Почему? Потому что я уже знаю!" — написал Салем.

Заметим, что Даниэль Салем родился в Одессе в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну на территории Украины, он добровольно пошел в военкомат и присоединился сначала к теробороне, но впоследствии попал на передовую в подразделение разведки. Известно, что сейчас он служит в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена".

За время боевых действий, телеведущий получил ранение в спину, а также был контужен.

Напомним, ранее мы писали, что в октябре 2023 году Даниэль Салем сообщил о смерти своей 19-летней сестры.

Уже в октябре 2024 года Даниэль Салем сообщил о смерти своего брата.