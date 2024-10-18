Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Телеведущий Даниэль Салем получил удостоверение участника боевых действий (фото)

Даниэль Салем получил удостоверение УБД, Даниэль Салем где служит, Даниэль Салем армия, Даниэль Салем война, Даниэль Салем телеведущая, Даниэль Салем телеведущая
Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem | Даниэль Салем

Даниэль Салем уже более двух лет служит на фронте. За это время телеведущий получил ранение в спину и контузию.

Related video

40-летний украинский ресторатор и ведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Даниэль Салем, который сейчас воюет на фронте, получил удостоверение участника боевых действий. Об этом Салем написал у себя на странице в Инстаграм.

Так, телеведущий опубликовал фото на котором позирует держа в руках удостоверение участника боевых действий.

"В свои сорок лет я понял что это самая важная работа в жизни, где я чувствую что я делаю что-то важное, когда я уже не спрашиваю себя: какая моя миссия в этой жизни ... Почему? Потому что я уже знаю!" — написал Салем.

Заметим, что Даниэль Салем родился в Одессе в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну на территории Украины, он добровольно пошел в военкомат и присоединился сначала к теробороне, но впоследствии попал на передовую в подразделение разведки. Известно, что сейчас он служит в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена".

За время боевых действий, телеведущий получил ранение в спину, а также был контужен.

Напомним, ранее мы писали, что в октябре 2023 году Даниэль Салем сообщил о смерти своей 19-летней сестры.

Уже в октябре 2024 года Даниэль Салем сообщил о смерти своего брата.