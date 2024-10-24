"Шоколад и семечки на один вкус": Розовый рассказал о самочувствии после ранения (фото)
Комик рассказал, что будет ходить, однако его реабилитация займет еще много времени.
Украинский комик и военнослужащий 3-й ОШБр Виктор Розовый, который получил тяжелое ранение на фронте, рассказал о своем самочувствии. Он ответил на вопросы своих подписчиков у себя в Instagram в разделе Stories.
Розовый рассказал, что будет ходить, однако его реабилитация займет еще много времени. Также он заявил, что не различает продукты на вкус.Важно
"Шоколад и семечки на один вкус", — отметил он.
По словам Розового, он планирует продолжить карьеру комика после реабилитации. В политику же не собирается идти. При этом заявил, что никогда не занимался стендапом и не планирует. Он выступал лишь один раз — и то "не серьезно".
Кто такой Виктор Розовый
Украинский комик, участник команды "Загорецкая Людмила Степановна" на проекте "Лига смеха". Участник проекта "Игры приколов" на телеканале 1+1. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину — военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. 21 марта 2024 года получил тяжелое обломочное ранение головы. В конце июля боец опубликовал последствия своей травмы и показал фото деформированного черепа — вмятину, которая осталась в голове после того, как врачи достали обломки.
21 октября сообщалось, что Виктор Розовый выполнил первый символический удар по мячу перед матчем украинских команд "Рух" и "Карпати". Болельщики на трибунах громко поддержали бойца и комика, который продолжает приходить в себя после получения травм на поле боя.