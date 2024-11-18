Виктор Розовый вернулся в "Лигу Смеха": чем он будет заниматься в проекте (фото)

Ветеран российско-украинской войны и комик Виктор Розовый вернулся в "Лигу Смеха". Теперь он будет одним из редакторов юмористического проекта.

Бывший юморист "Лиги Смеха" и ветеран войны Виктор Розовый, который получил тяжелое ранение на фронте и перенес ряд операций, вернулся в "Лигу Смеха". Его присутствие видно в очередном выпуске проекта на Youtube.

Журналисты пишут, что Розовый посетил запись нового выпуска "Лиги смеха", в частности третьего эпизода четвертого сезона "Волонтерский десант". Соведущие проекта Евгений Кошевой и Денис Христов объявили, что бывший комик, который присутствовал в зале со своей женой, стал новым редактором шоу.

Розовый в зале во время съемок "Лиги Смеха" (фото: скриншот из видео) Фото: Кадр из видео

В течение 17 и 18 ноября юмористы из "Лиги смеха", а также Виктор Розовый начали делиться фотографиями со съемок очередного эпизода. В частности, комик Дмитрий Зелинский разместил совместное фото с другими артистами и ветераном, назвав Розового "легендой".

Розовый с комиками "Лиги Смеха" (фото: instagram.com/dmytrozelinskiy)

Кроме того, сам Виктор обнародовал фотографию со съемок, на которой он позирует вместе с собственной женой. Розовый написал, что 17 ноября — день рождения у его любимой, а потому он "позволяет" ее с этим поздравлять.

Розовый вместе со своей женой (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Фанаты проекта "Лига Смеха" также успели зафоткаться с ветераном. Одна из них сделала совместную фотографию с Розовым, на которой экс-юморист улыбался на камеру и выглядел веселым.

Розовый с фанаткой "Лиги Смеха" (фото: instagram.com/chulkova_sofiia)

Кто такой Виктор Розовый

Украинский комик и участник команды "Загорецкая Людмила Степановна" на проекте "Лига смеха". Участник проекта "Игры приколов" на телеканале 1+1. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стал бойцом 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

21 марта 2024 года получил тяжелое осколочное ранение головы. В конце июля боец опубликовал последствия своей травмы и показал фото деформированного черепа — вмятину, которая осталась в голове после того, как врачи достали обломки.

21 сентября стало известно, что Розовый выполнил первый символический удар по мячу перед футбольным матчем команд "Рух" и "Карпаты". Фанаты громко поддержали бойца и комика после полученного тяжелого ранения.

24 октября ветеран рассказал о своем самочувствии после ранения. В ходе ответов на вопросы подписчиков в Istagram, Розовый написал, что сможет ходить, однако реабилитация займет достаточно длительный промежуток времени.