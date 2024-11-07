Крайній захід: учені з'ясували, що багато ветеранів лікують психіку, вживаючи психоделіки

Хоча подібний підхід до лікування залишається неоднозначним у науковому середовищі, дедалі більше вчених схиляється до його користі для деяких груп людей. Так, їхнє останнє дослідження виявило, що він може допомогти знизити ризик самогубств серед військових із розладами.

Нещодавнє дослідження вчених показало, що більшість американських військових ветеранів, які вживали психоделіки, домоглися позитивних результатів, в основному використовуючи ці речовини для зцілення або пошуків себе. Серед 426 опитаних ветеранів понад 80% повідомили про позитивний підсумковий досвід, навіть ті, хто зіткнувся із серйозними побічними ефектами. Таким чином вчені змогли виділити потенційну цільову аудиторію для використання цього неоднозначного методу лікування, пише News Medical.

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Дослідження, опубліковане в журналі Journal of Psychoactive Drugs, підкреслює зростаючий інтерес людей до можливостей психоделічної терапії для задоволення їхніх потреб у міцному психічному здоров'ї. Багато з них зазначають, що були б більш схильні звертатися по допомогу до Міністерства у справах ветеранів (МДВ), якби така терапія була доступна. Ветерани стикаються з унікальними і складними проблемами психічного здоров'я, включно з високим рівнем посттравматичних стресових розладів (ПТСР), депресії та тривожності.

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Провідний автор дослідження і доцент Університету штату Огайо, Алан Девіс, наголосив, що наявна система психічного здоров'я часто не задовольняє ці потреби, що спонукає ветеранів шукати альтернативні варіанти. За даними МДВ, щодня понад 17 ветеранів гинуть від самогубств, що лише підкреслює нагальну потребу в ефективних заходах. Перехід від військового до цивільного життя, як показують дослідження, є для багатьох ветеранів періодом стресу, причому від 44 до 72% ветеранів відзначають значний стрес під час цього переходу.

Під час опитування, розробленого за участю консультантів-ветеранів, було зібрано дані про людей, які вживають психоделіки, і тих, хто їх не вживає, щоб зрозуміти мотиви, переваги та проблеми, пов'язані з вживанням цих речовин. Учасники опитування повідомили, що вживали такі речовини, як псилоцибін, ЛСД і МДМА, при цьому їхніми мотивами найчастіше є зцілення (69%), духовні пошуки (47,5%) і розслаблення (38,7%).

Ветерани, які вживали психоделіки, були зазвичай старшими, служили довше і повідомляли про частіші випадки психічних захворювань порівняно з тими, хто не вживав психоделіки. Психоделічний досвід учасників сильно різнився за контекстом: одні надавали перевагу самотньому досвіду, інші — груповому, часто в духовному або природному середовищі. Хоча більшість учасників оцінили свій досвід позитивно, деякі повідомили про негативні наслідки, такі як флешбеки або звикання до наркотиків.

До факторів, пов'язаних з більш сприятливим результатом таких практик, належать отримання психоделіків з надійних джерел, хороша підготовка, відчуття комфорту і впевненості, а також відкритий підхід до досвіду. Співавтор дослідження Марк Бейтс, відставний льотчик ВПС і клінічний психолог, зазначив, що для ефективної терапії вкрай важливо розуміти культуру ветеранів. Цивільні терапевти можуть ненавмисно послабити терапевтичний зв'язок, якщо вони не зможуть оцінити унікальний досвід військового життя. Це розуміння культурних особливостей стало однією з причин того, що опитувальник був складений за участю ветеранів.

Це дослідження робить найважливіший внесок у зростаюче число фактів, які свідчать про те, що психоделіки можуть бути перспективними для лікування психічних захворювань серед певних груп населення. Однак ці речовини залишаються практично недоступними в США через їхню класифікацію в Списку I Закону про контрольовані речовини, що обмежує їхнє використання клінічними випробуваннями. Автори дослідження сподіваються, що подібні висновки сприятимуть зміні політики, що дозволяє ветеранам отримувати доступ до цих методів лікування через МДВ, що може знизити зростаючий рівень самогубств серед цієї вразливої категорії населення.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.