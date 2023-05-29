Смертельна ейфорія: небезпечний зомбі-наркотик забрав перше життя за межами США

Кількість випадків передозування наркотиками зростає по всьому світу. Новий небезпечний наркотик уже пробирається в бік Європи, маючи на своєму рахунку вже одне забране життя на шляху до нового регіону.

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"Зомбі-наркотик" ксилазин, що розкладає шкіру, який раніше був мучителем для багатьох у США, підбирається дедалі ближче до Європи. Смертельний вплив цього препарату в поєднанні з такими речовинами, як героїн, фентаніл і кокаїн, забрав життя чоловіка середніх років із Соліхалла, Велика Британія, пише Science Alert.

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За останні два десятиліття тільки в США відзначається значне зростання передозувань наркотиків, а 2021 року було зареєстровано понад 100 000 смертей, пов'язаних переважно з опіоїдами. Ця епідемія стала однією з найсерйозніших криз у сфері громадської охорони здоров'я, які коли-небудь вражали Північну Америку.

Посиливши цю похмуру картину, поставки героїну, який часто змішуються з сильнодіючим синтетичним опіоїдом фентанілом і ветеринарним транквілізатором ксилазином, що знижує вартість виробництва великих партій.

У поєднанні з героїном і фентанілом ксилазин, також відомий як "транк" або "транквілізатор", використовується у ветеринарній практиці для спричинення седації, знеболення і розслаблення м'язів, хоча він не вважається безпечним для вживання людиною.

І ксилазин, і фентаніл чинять дію, що змінює свідомість, посиливши відчуття, які відчуває споживач. Фентаніл, швидкодіюча речовина, при змішуванні з ксилазином подовжує ейфорію, імітуючи дію героїну. Однак багато споживачів не звертають уваги на те, що в їхній героїн додано інші компоненти, що призводить до несподіваних побічних ефектів.

Наприклад, ін'єкція ксилазину може призвести до утворення виразок і абсцесів на шкірі. У разі постійного вживання ці ураження можуть поширюватися по всьому тілу, призводячи до розпаду тканин, за що він і отримав назву "зомбі-наркотик". Попри те, що ксилазин з'явився на чорному ринку США на початку 2000-х років, першим свідченням його використання за межами Північної Америки стало виявлення його під час смерті від наркотиків у Солихаллі, Великобританія.

В епіцентрі інциденту опинився 43-річний чоловік з історією незаконного вживання наркотиків. Посмертний розтин не виявив ознак природного захворювання в його основних органах. Однак посмертний токсикологічний аналіз виявив у крові та сечі безліч речовин. Причиною смерті було названо комбінацію героїну, фентанілу, кокаїну і ксилазину, і були докази, що вказують на ін'єкцію цього наркотичного коктейлю. Під час токсикологічного аналізу зразків крові та сечі, проведеного доктором Александром Лоусоном, токсикологом із Бірмінгемської лікарні та співавтором звіту, незвичайний пік у результатах первинного аналізу було ідентифіковано як ксилазин.

Стандартні токсикологічні тести на наркотики у Великій Британії не включають ксилазин, тому його ідентифікація в цьому випадку була зумовлена старанністю доктора Лоусона і його команди. Отже, в регіоні може бути ще кілька нерозпізнаних смертей, пов'язаних із ксилазином.

Тому потенційні споживачі героїну повинні бути обізнані про додаткові ризики, пов'язані з "транквілізаторами", особливо з огляду на те, що препарат налоксон, який використовують у разі передозування опіоїдів, не ефективний проти седативної дії ксилазину.

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