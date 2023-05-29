Смертельная эйфория: опасный зомби-наркотик унес первую жизнь за пределами США

Количество случаев передозировки наркотиками растет по всему миру. Новый опасный наркотик уже пробирается в сторону Европы, имея на своем счету уже одну унесенную жизнь на пути к новому региону.

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Разлагающий кожу "зомби-наркотик" ксилазин, который ранее был мучителем для многих в США, подбирается все ближе в сторону Европы. Смертельное воздействие этого препарата в сочетании с такими веществами, как героин, фентанил и кокаин, унесло жизнь мужчины средних лет из Солихалла, Великобритания, пишет Science Alert.

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За последние два десятилетия только в США отмечается значительный рост передозировок наркотиков, а в 2021 году было зарегистрировано более 100 000 смертей, связанных в основном с опиоидами. Эта эпидемия стала одним из самых серьезных кризисов в области общественного здравоохранения, когда-либо поражавших Северную Америку.

Усугубляя эту мрачную картину, поставки героина, который часто смешиваются с сильнодействующим синтетическим опиоидом фентанилом и ветеринарным транквилизатором ксилазином, что снижает стоимость производства крупных партий.

В сочетании с героином и фентанилом ксилазин, также известный как "транк" или "транквилизатор", используется в ветеринарной практике для вызывания седации, обезболивания и расслабления мышц, хотя он не считается безопасным для употребления человеком.

И ксилазин, и фентанил оказывают изменяющее сознание действие, усиливая ощущения, испытываемые потребителем. Фентанил, быстродействующее вещество, при смешивании с ксилазином продлевает эйфорию, имитируя действие героина. Однако многие потребители не обращают внимания на то, что в их героин добавлены другие компоненты, что приводит к неожиданным побочным эффектам.

Например, инъекция ксилазина может привести к образованию язв и абсцессов на коже. При постоянном употреблении эти поражения могут распространяться по всему телу, приводя к распаду тканей, за что он и получил название " зомби-наркотик ". Несмотря на то, что ксилазин появился на черном рынке США в начале 2000-х годов, первым свидетельством его использования за пределами Северной Америки стало обнаружение его при смерти от наркотиков в Солихалле, Великобритания.

В эпицентре инцидента оказался 43-летний мужчина с историей незаконного употребления наркотиков. Посмертное вскрытие не выявило признаков естественного заболевания в его основных органах. Однако посмертный токсикологический анализ обнаружил в крови и моче множество веществ. Причиной смерти была названа комбинация героина, фентанила, кокаина и ксилазина, и имелись доказательства, указывающие на инъекцию этого наркотического коктейля. В ходе токсикологического анализа образцов крови и мочи, проведенного доктором Александром Лоусоном, токсикологом из Бирмингемской больницы и соавтором отчета, необычный пик в результатах первоначального анализа был идентифицирован как ксилазин.

Стандартные токсикологические тесты на наркотики в Великобритании не включают ксилазин, поэтому его идентификация в данном случае была обусловлена усердием доктора Лоусона и его команды. Следовательно, в регионе может быть еще несколько нераспознанных смертей, связанных с ксилазином.

Поэтому потенциальные потребители героина должны быть осведомлены о дополнительных рисках, связанных с "транквилизаторами", особенно учитывая, что препарат налоксон, который используется при передозировке опиоидов, не эффективен против седативного действия ксилазина.

Ранее Фокус писал о том, что прием каннабиса связан с большими рисками появления шизофрении. Хотя многие считают случайное употребление каннабиса безвредным, недавние исследования свидетельствуют об обратном.