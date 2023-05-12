Употребление каннабиса среди молодых людей связано с 30% случаев шизофрении, — исследование

Хотя многие считают случайное употребление каннабиса безвредным, недавние исследования свидетельствуют об обратном. Они проявляют сильную корреляцию между употреблением каннабиса среди подростков и неблагоприятными последствиями для психического здоровья.

Related video

По данным Всемирной организации здравоохранения, каннабис является одним из самых распространенных нелегальных наркотиков в мире, который употребляют около 192 миллионов человек во всем мире. По мере того как легализация каннабиса продолжает расширяться в Соединенных Штатах и других частях света, растет обеспокоенность потенциальными последствиями употребления вещества для здоровья, особенно среди подростков, пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Два недавних исследования подчеркнули риски, связанные с употреблением каннабиса среди подростков, предположив, что его употребление может значительно повысить риск развития шизофрении и других психических расстройств. Эти исследования также указывают на то, что масштабы проблемы могут быть больше, чем считалось ранее, что подтверждает результаты предыдущих исследований о том, как каннабис может быть связан с возникновением психических заболеваний.

В первом исследовании, проведенном учеными Колумбийского университета, использовались данные Национального опроса о потреблении наркотиков и здоровье для анализа привычек подростков в употреблении каннабиса. Исследование показало, что даже случайное или рекреационное употребление каннабиса подростками связано с повышенным риском неблагоприятных последствий для психического здоровья, включая шизофрению.

Это тревожный результат, учитывая, что многие подростки и их родители считают употребление каннабиса безвредным.

Исследователи также обнаружили, что риск неблагоприятных последствий для психического здоровья был еще выше у тех, кто страдал расстройством, связанным с употреблением каннабиса. Исследование показало, что риск неблагоприятных последствий для психического здоровья у подростков с расстройствами, связанными с употреблением, в 3,5-4,5 раза выше, чем у подростков без расстройств.

Во втором исследовании, проведенном учеными из Дании, изучалась связь между расстройствами, связанными с употреблением каннабиса, и шизофренией. Исследователи проанализировали данные более 6 миллионов человек и обнаружили сильную корреляцию между расстройствами, связанными с употреблением каннабиса, и шизофренией у мужчин и женщин в возрасте 16-49 лет, причем риск был особенно высок среди молодых мужчин.

По оценкам авторов исследования, до 30% случаев шизофрении среди молодых мужчин в возрасте 21-30 лет могут быть связаны с употреблением каннабиса.

Эти результаты вызывают беспокойство, учитывая потенциально разрушительные последствия психических заболеваний для отдельных людей и их семей. Шизофрения, в частности, является серьезным психическим заболеванием, которое может быть чрезвычайно изнурительным, часто требующим пожизненного лечения и ухода.

Эти исследования имеют важные последствия для политики общественного здравоохранения, подчеркивая необходимость повышения осведомленности и просвещения о потенциальных рисках употребления каннабиса, особенно среди молодежи.

Поскольку доступ к сильнодействующим продуктам каннабиса продолжает расширяться, крайне важно также расширять профилактику, скрининг и лечение людей, которые могут столкнуться с психическими заболеваниями, связанными с употреблением каннабиса.

Хотя результаты этих исследований вызывают беспокойство, надежда не потеряна. В недавнем отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний говорится о том, что легализация каннабиса в США фактически привела к снижению его потребления подростками.

Выходит, что образовательные и просветительские кампании, направленные на разъяснение потенциальных рисков употребления каннабиса, могут быть эффективными в снижении употребления среди несовершеннолетних.

В заключение следует отметить, что эти исследования подчеркивают необходимость продолжения исследований, просвещения и политических мер для снижения распространенности расстройств, связанных с употреблением каннабиса среди молодежи, и смягчения их потенциально разрушительных последствий для психического здоровья.

Ранее Фокус писал о тихом убийце на вашей кухне. Этот бытовой продукт был популярен в течение десятилетий, но в последнее время появились опасения по поводу его потенциального вреда для нашего здоровья.

А также мы рассказывали, может ли человеческий мозг действительно восстанавливаться. Недавнее исследование углубляется в споры вокруг регенеративной способности человеческого мозга и предлагает представление о потенциальных терапевтических вмешательствах при нейродегенеративных заболеваниях.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.