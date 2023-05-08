Тихая убийца на вашей кухне: ученые предупреждают о вреде алюминиевой фольги

Этот бытовой продукт был популярен в течение десятилетий, но в последнее время появились опасения по поводу его потенциального вреда для нашего здоровья.

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Если вы когда-нибудь готовили рыбу, овощи или мясо в духовке, то, вероятно, использовали алюминиевую фольгу как полезный кухонный инструмент. Однако сегодня появляется все больше опасений по поводу его опасности для человека, пишет IFLScience.

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Алюминиевая фольга — это супертонкий лист блестящего алюминиевого металла, который создается путем прокатки больших плит металла до невероятно плоской формы — всего 0,2 миллиметра толщиной, если быть точным.

Этот универсальный материал используется не только для приготовления пищи, но и для самых разных целей, включая промышленную упаковку, изоляцию и транспортировку. И давайте не будем забывать о его способности "защищать ваши мысли" с помощью модных шляп.

Но вот в чем дело: алюминий повсюду. Он присутствует не только в фольге, но и в естественном виде в земной коре в качестве третьего по распространенности элемента. Его также можно найти в таких вещах, как упаковка для пищевых продуктов, противни, косметика, не говоря уже о почве, питьевой воде и различных продуктах питания, включая фрукты, овощи, мясо, рыбу, зерно и молочные продукты.

Такие пищевые добавки, как консерванты, красители и искусственные загустители, также могут содержать алюминий, причем зачастую в больших количествах, чем домашние варианты.

Количество потребляемого вами алюминия зависит от множества факторов, таких как легкость его всасывания в пищу, количество алюминия в почве, где выращивались ваши продукты, и наличие или отсутствие в них добавок.

Этот металл также присутствует в следовых количествах во многих лекарствах, особенно в антацидах. Однако важно помнить, что лишь небольшая часть алюминия, который вы проглотите, будет усвоена вашим организмом. Остальное будет выведено с калом или мочой.

Хотя высокий уровень алюминия действительно может нанести вред вашему здоровью, количество, которое вы потребляете в повседневной жизни, обычно не опасно. Некоторые исследования показывают, что повышенный уровень алюминия связан с болезнью Альцгеймера или раком, но эти данные еще не окончательны и требуют дальнейших исследований.

А что же с алюминиевой фольгой? Как и в случае с любым другим металлом, лучше свести его потребление к минимуму, хотя полностью отказаться от него практически невозможно. По данным Всемирной организации здравоохранения и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, допустимым является низкий уровень содержания алюминия в организме — около 2 миллиграммов на килограмм веса тела в неделю.

Исследования показали, что алюминий может просачиваться в пищу, в частности, при приготовлении пищи с использованием фольги или посуды с алюминиевым покрытием. Количество выщелачивания зависит от нескольких факторов, таких как температура приготовления, кислотность пищи и наличие других ингредиентов, например, специй и соли. Одно исследование показало, что запекание красного мяса в фольге может увеличить количество алюминия в пище на 378%.

Хотя это может показаться тревожным, в настоящее время нет конкретных доказательств того, что алюминий, который вы потребляете из фольги, связан с повышенным риском для вашего здоровья. Чтобы минимизировать возможные риски, вы можете избегать приготовления пищи с фольгой при высоких температурах, использовать меньше фольги на продуктах, избегать посуды с алюминиевым покрытием и не смешивать фольгу с кислыми продуктами.

Вы также можете снизить потребление алюминия, предпочитая домашнюю еду, а не обработанные продукты.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.