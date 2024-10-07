Відпочити і врятувати свій мозок: учені розкрили доступний спосіб боротьби з ПТСР

У цей непростий для десятків мільйонів людей час питання лікування ПТСР постало як ніколи гостро в суспільстві. Щоб допомогти людям впоратися з цим руйнівним станом, вчені розробили незвичайний і простий спосіб боротьби з ним.

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Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це проблема, що загострюється у світі і серйозно впливає на людей та їхні сім'ї. Це психічне захворювання часто виникає після подій, що травмували, як-от нещасні випадки, напади або бойові дії, і призводить до таких симптомів, як спогади, сильна тривога та емоційне заціпеніння. Однак учені знайшли новий доступний метод боротьби з цим серйозним ускладненням, заснований на відпочинку нашого мозку, пише Irish Independent.

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Симптоми ПТСР можуть порушувати повсякденне життя і стосунки, різко і серйозно знижуючи якість життя людини і людей, які її оточують. У недавньому дослідженні, опублікованому в журналі Current Biology, представлено новий перспективний метод лікування ПТСР. Дослідники з Медичного центру Амстердамського університету вивчили використання спрямованої реактивації пам'яті (TMR) під час сну. Пацієнти з посттравматичним стресовим розладом спочатку проходили базову оцінку і сканування функціональної МРТ, одночасно переглядаючи свій травматичний досвід за допомогою персоналізованих сценаріїв.

Після сеансу десенсибілізації та репроцесингу, рухом очей (EMDR) під час повільно-хвильового сну учасників, використовували слухові сигнали терапії, щоб викликати реактивацію пам'яті. Дослідники стежили за активністю мозку протягом усієї ночі за допомогою сучасної електроенцефалографії. Результати показали, що в групі TMR спостерігалося значне зниження поведінки уникнення, ключового симптому ПТСР, порівняно з контрольною групою.

Поведінка уникнення, яка охоплює відхід від думок або нагадувань про травму, є основним бар'єром на шляху до одужання хворих. Учасники групи TMR також демонстрували підвищену активність мозку, пов'язану з консолідацією пам'яті під час сну. Ці зміни в мозкових патернах позитивно корелювали зі зменшенням симптомів ПТСР, що дало змогу дослідникам припустити, що посилення активності мозку під час сну пов'язане з терапевтичним ефектом.

Однак дослідження не виявило суттєвої різниці між групою TMR і контрольною групою в загальній тяжкості ПТСР або частоті нав'язливих спогадів і кошмарів. Це вказує на те, що, хоча TMR і має потенціал для зменшення специфічних симптомів, його вплив на ширший спектр симптомів ПТСР залишається обмеженим. Попри це, його результати вказують на перспективний напрям для майбутніх методів лікування ПТСР, припускаючи, що методи, засновані на сні, можуть бути інтегровані з наявними видами терапії для поліпшення результатів.

ПТСР має серйозні психічні та фізичні наслідки для мільйонів людей, починаючи від тривоги і депресії і закінчуючи підвищеним ризиком серцево-судинних ускладнень. Наразі лікування охоплює методи психотерапії, як-от експозиційна терапія і когнітивна терапія, а також лікарські препарати. Підхід, заснований на сні, розроблений дослідниками, вводить універсальний елемент, який може допомогти поліпшити результати лікування пацієнтів, незалежно від характеру їхньої травми, через свою простоту і доступність.

Раніше Фокус писав про те, чому у деяких людей розвивається ПТСР. Нове дослідження дозволило вченим зазирнути в потенційні першопричини розвитку небезпечного розладу, що дало можливість розробити нові підходи до його лікування.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно позначається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.