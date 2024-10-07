Отдохнуть и спасти свой мозг: ученые раскрыли доступный способ борьбы с ПТСР

В это непростое для десятков миллионов людей время вопрос лечения ПТСР встал как никогда остро в обществе. Чтобы помочь людям справиться с этим разрушительным состоянием, ученые разработали необычный и простой способ борьбы с ним.

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Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это обостряющаяся проблема в мире, которая оказывает серьезное влияние на людей и их семьи. Это психическое заболевание часто возникает после травмирующих событий, таких как несчастные случаи, нападения или боевые действия, и приводит к таким симптомам, как воспоминания, сильная тревога и эмоциональное оцепенение. Однако ученые нашли новый доступный метод борьбы с этим серьезным осложнением, основанный на отдыхе нашего мозга, пишет Irish Independent.

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Симптомы ПТСР могут нарушать повседневную жизнь и отношения, резко и серьезно снижая качество жизни человека и окружающих его людей. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, представлен новый многообещающий метод лечения ПТСР. Исследователи из Медицинского центра Амстердамского университета изучили использование направленной реактивации памяти (TMR) во время сна. Пациенты с посттравматическим стрессовым расстройством сначала проходили базовую оценку и сканирование функциональной МРТ, одновременно пересматривая свой травматический опыт с помощью персонализированных сценариев.

После сеанса десенсибилизации и репроцессинга движением глаз (EMDR) во время медленно-волнового сна участников использовались слуховые сигналы терапии, чтобы вызвать реактивацию памяти. Исследователи следили за активностью мозга в течение всей ночи с помощью современной электроэнцефалографии. Результаты показали, что в группе TMR наблюдалось значительное снижение поведения избегания, ключевого симптома ПТСР, по сравнению с контрольной группой.

Избегающее поведение, которое включает в себя уход от мыслей или напоминаний о травме, является основным барьером на пути к выздоровлению больных. Участники группы TMR также демонстрировали повышенную активность мозга, связанную с консолидацией памяти во время сна. Эти изменения в мозговых паттернах положительно коррелировали с уменьшением симптомов ПТСР, что позволило исследователям предположить, что усиление активности мозга во время сна связано с терапевтическим эффектом.

Однако исследование не выявило существенной разницы между группой TMR и контрольной группой в общей тяжести ПТСР или частоте навязчивых воспоминаний и кошмаров. Это указывает на то, что, хотя TMR и обладает потенциалом для уменьшения специфических симптомов, его влияние на более широкий спектр симптомов ПТСР остается ограниченным. Несмотря на это, его результаты указывают на перспективное направление для будущих методов лечения ПТСР, предполагая, что методы, основанные на сне, могут быть интегрированы с существующими видами терапии для улучшения результатов.

ПТСР имеет серьезные психические и физические последствия для миллионов людей, начиная от тревоги и депрессии и заканчивая повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений. В настоящее время лечение включает в себя методы психотерапии, такие как экспозиционная терапия и когнитивная терапия, а также лекарственные препараты. Подход, основанный на сне, разработанный исследователями, вводит универсальный элемент, который может помочь улучшить результаты лечения пациентов независимо от характера их травмы из-за своей простоты и доступности.

Ранее Фокус писал о том, почему у некоторых людей развивается ПТСР. Новое исследование позволило ученым заглянуть в потенциальные первопричины развития опасного расстройства, что дало возможность разработать новые подходы к его лечению.

Также Фокус писал о девяти простых способах улучшения качества сна. Миллионы людей испытывают проблемы со сном, что негативно отражается на их повседневной жизни, но это поправимо, говорят эксперты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.