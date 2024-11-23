Проснулись посреди ночи? Интересный трюк с закатыванием глаз может помочь уснуть снова

Чтобы уснуть, необходимо закрыть глаза и выполнить серию вращательных движений. Закатывание глаз, отмечает доктор медицины Виллем Гилен, связано с выбросом мелатонина, который регулирует циклы сна и бодрствования.

Если вы лежите в темноте в 3 часа ночи с широко открытыми глазами и изо всех сил пытаетесь снова заснуть, вам может помочь один странный прием. Как советует эксперт по вопросам здорового образа жизни Хизер Гордон, которая под ником Pretty Sick Heather делится в TikTok контентом о здоровье и благополучии, в этом случае стоит попробовать закатить глаза, пишет издание Daily Mail.

По ее словам, этот трюк срабатывает всегда.

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Для этого упражнения необходимо закрыть глаза и выполнить серию вращательных движений. Нужно направить взгляд в пол и возвратить его в центр, затем посмотреть влево, и снова вернуть их в центр, потом направо, и в центр. После чего нужно снова посмотреть вверх, и вращать глазами сперва по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки. В завершение нужно направить взгляд к переносице, как будь-то человек "косит".

"Я никогда не выдерживала больше двух циклов этого, не засыпая", — рассказала она.

Комментарии под видео полны сообщений от пользователей, утверждающих, что этот лайфхак им помог.

"Мне потребовалось 3 цикла, но вы можете почувствовать, как начинаете засыпать и вас клонит в сон", — написал один из них.

Другой отметил, что воспользовался советом как раз во время просмотра и заснул. А когда проснулся, это видео работало на повторе.

Кардиолог из Дании, доктор медицины Виллем Гилен на контент-платформе Medium написал об эффективности данного метода, объяснив, что закатывание глаз связано с выбросом мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. Таким образом, сознательно закатывая глаза, человек может запустить этот естественный процесс и побудить свой организм начать цикл сна.

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