Прокинулися посеред ночі? Цікавий трюк із закочуванням очей може допомогти заснути знову

Щоб заснути, необхідно заплющити очі та виконати серію обертальних рухів. Закочування очей, зазначає доктор медицини Віллем Гілен, пов'язане з викидом мелатоніну, який регулює цикли сну і безсоння.

Якщо ви лежите в темряві о 3 годині ночі з широко розплющеними очима і щосили намагаєтеся знову заснути, вам може допомогти один дивний прийом. Як радить експертка з питань здорового способу життя Гізер Гордон, яка під ніком Pretty Sick Heather ділиться в TikTok контентом про здоров'я і благополуччя, у цьому випадку варто спробувати закотити очі, пише видання Daily Mail.

За її словами, цей трюк спрацьовує завжди.

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Для цієї вправи необхідно заплющити очі й виконати серію обертальних рухів. Потрібно спрямувати погляд у підлогу й повернути його в центр, потім подивитися ліворуч, і знову повернути їх у центр, потім праворуч, і в центр. Після чого потрібно знову подивитися вгору і обертати очима спершу за годинниковою стрілкою, а потім проти годинникової стрілки. На завершення потрібно спрямувати погляд до перенісся, наче людина "косить".

"Я ніколи не витримувала більше двох циклів цього, не засинаючи", — розповіла вона.

Коментарі під відео сповнені повідомлень від користувачів, які стверджують, що цей лайфхак їм допоміг.

"Мені знадобилося 3 цикли, але ви можете відчути, як починаєте засинати і вас хилить на сон", — написав один із них.

Інший зазначив, що скористався порадою якраз під час перегляду і заснув. А коли прокинувся, це відео працювало на повторі.

Кардіолог із Данії, доктор медицини Віллем Гілен на контент-платформі Medium написав про ефективність цього методу, пояснивши, що закочування очей пов'язане з викидом мелатоніну — гормону, що регулює цикли сну і неспання. Таким чином, свідомо закочуючи очі, людина може запустити цей природний процес і спонукати свій організм почати цикл сну.

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