Не могу уснуть: 5 ошибок в питании, которые плохо влияют на ваш сон
Сон действительно важен для здоровья и укладываясь вовремя спать, вы желаете огромный вклад в свое здоровье. Но бывает так, что вы часами ворочаетесь в постели и не можете уснуть. И виной всему ваше питание.
Согласитесь, так раздражает, когда вы легли в 22:00, но не можете уснуть. Но знаете ли вы, что помимо кофеина и неправильного вечернего распорядка, на сон может повлиять и то, что вы ели на ужин. О том, каких продуктов следует избегать вечером, пишет Fit For Fun.
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Последствиями плохого сна может быть ослабленная иммунная система и снижение концентрации внимания. Кроме того, недостаток сна сказывается и на фигуре, так как недосып провоцирует повышенную тягу к еде. Тот, кто длительное время страдает нарушениями сна, может страдать сердечной аритмией, повышенным артериальным давлением или диабетом. Риск болезни Альцгеймера и деменции также увеличивается при плохом качестве сна.
Есть много различных факторов, которые могут влиять на сон. Если вы уже исключили использование гаджетов и кофеин перед сном, то пора обратить внимание на свой вечерний рацион. Это также может быть причиной нарушений сна. Некоторые, казалось бы, невинные, полезные и легкие продукты могут нарушить сон.
Шоколад
Да, шоколад — это отличный перекус, но, к сожалению, он не подойдет, если вы хотите ночью выспаться. Все потому, что какао-бобы содержат теобромин — вещество, которое имеет структуру, аналогичную кофеину, и оказывает стимулирующее действие. В темном шоколаде даже более высокая доля теобромина, и он еще меньше подходит в качестве вечернего перекуса.
Салат и сырые овощи
Вы уверены, что не причините своему организму ничего плохого, съев на ужин свежий салат: помидоры, морковь, огурцы, конечно же, полезны, но они также трудно перевариваются. Высокое содержание клетчатки приводит к образованию газов в кишечнике, что может вызвать к метеоризму и спазмам, что усложнит засыпание и комфортный сон.
Острая пища
Одни люди любят острую пищу, другие ее ненавидят. Но даже если вы являетесь фанатом острых блюд, стоит отказаться от них в вечернее время.
Исследователи из Австралии обнаружили, что острая пища и нарушения сна напрямую связаны. В одном эксперименте было обнаружено, что группа, которая ела Табаско или горчицу перед сном, не могла заснуть или плохо спала из-за кошмаров по сравнению с контрольной группой.
Причиной этого является капсаицин — вещество, которое может изменить температуру тела, что, в свою очередь, влияет на качество сна. Так что если вы любите перец чили, ешьте его в обед.
Имбирь
Имбирь полезен для здоровья и людям, которые хотят похудеть, нравится использовать этот корень, поскольку острые вещества, содержащиеся в нем, стимулируют обмен веществ. Но именно это может стать причиной вашей бессонницы, так как активный обмен веществ не даст вам заснуть.
Чеснок
Если вы на романтическом свидании, избегайте чеснока, потому что он вызывает неприятный запах изо рта. Однако чеснок не только отпугивает своим запахом, но и нарушает ваш сон. Чеснок может вызвать дискомфорт в желудке и вздутие, а еще сильную жажду. Если вы будете всю ночь тянуться за стаканом воды, ночь может оказаться неспокойной.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.