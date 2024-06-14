Не могу уснуть: 5 ошибок в питании, которые плохо влияют на ваш сон

Сон действительно важен для здоровья и укладываясь вовремя спать, вы желаете огромный вклад в свое здоровье. Но бывает так, что вы часами ворочаетесь в постели и не можете уснуть. И виной всему ваше питание.

Согласитесь, так раздражает, когда вы легли в 22:00, но не можете уснуть. Но знаете ли вы, что помимо кофеина и неправильного вечернего распорядка, на сон может повлиять и то, что вы ели на ужин. О том, каких продуктов следует избегать вечером, пишет Fit For Fun.

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Последствиями плохого сна может быть ослабленная иммунная система и снижение концентрации внимания. Кроме того, недостаток сна сказывается и на фигуре, так как недосып провоцирует повышенную тягу к еде. Тот, кто длительное время страдает нарушениями сна, может страдать сердечной аритмией, повышенным артериальным давлением или диабетом. Риск болезни Альцгеймера и деменции также увеличивается при плохом качестве сна.

Есть много различных факторов, которые могут влиять на сон. Если вы уже исключили использование гаджетов и кофеин перед сном, то пора обратить внимание на свой вечерний рацион. Это также может быть причиной нарушений сна. Некоторые, казалось бы, невинные, полезные и легкие продукты могут нарушить сон.

Шоколад

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Да, шоколад — это отличный перекус, но, к сожалению, он не подойдет, если вы хотите ночью выспаться. Все потому, что какао-бобы содержат теобромин — вещество, которое имеет структуру, аналогичную кофеину, и оказывает стимулирующее действие. В темном шоколаде даже более высокая доля теобромина, и он еще меньше подходит в качестве вечернего перекуса.

Салат и сырые овощи

Вы уверены, что не причините своему организму ничего плохого, съев на ужин свежий салат: помидоры, морковь, огурцы, конечно же, полезны, но они также трудно перевариваются. Высокое содержание клетчатки приводит к образованию газов в кишечнике, что может вызвать к метеоризму и спазмам, что усложнит засыпание и комфортный сон.

Острая пища

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Одни люди любят острую пищу, другие ее ненавидят. Но даже если вы являетесь фанатом острых блюд, стоит отказаться от них в вечернее время.

Исследователи из Австралии обнаружили, что острая пища и нарушения сна напрямую связаны. В одном эксперименте было обнаружено, что группа, которая ела Табаско или горчицу перед сном, не могла заснуть или плохо спала из-за кошмаров по сравнению с контрольной группой.

Причиной этого является капсаицин — вещество, которое может изменить температуру тела, что, в свою очередь, влияет на качество сна. Так что если вы любите перец чили, ешьте его в обед.

Имбирь

Имбирь полезен для здоровья и людям, которые хотят похудеть, нравится использовать этот корень, поскольку острые вещества, содержащиеся в нем, стимулируют обмен веществ. Но именно это может стать причиной вашей бессонницы, так как активный обмен веществ не даст вам заснуть.

Чеснок

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Если вы на романтическом свидании, избегайте чеснока, потому что он вызывает неприятный запах изо рта. Однако чеснок не только отпугивает своим запахом, но и нарушает ваш сон. Чеснок может вызвать дискомфорт в желудке и вздутие, а еще сильную жажду. Если вы будете всю ночь тянуться за стаканом воды, ночь может оказаться неспокойной.

Напомним, 5 причин, почему недостаток сна убивает ваше здоровье.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.