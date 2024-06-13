Слишком мало: 5 причин, почему недостаток сна убивает ваше здоровье
Каждое утро, после того как звенит будильник и вырывает вас из сладкого сна, вы в очередной раз обещаете себе сегодня лечь спать пораньше. Но обещание выполняете крайне редко, чем очень вредите своему здоровью.
Одним людям нужно много сна, чтобы быть в форме в течение дня, другим — меньше. Будь то захватывающий сериал, который хочется досмотреть до конца или мысли, не перестающие кружить в голове, но если вам постоянно что-то мешает заснуть — это проблема. Ели вы спите всего пять часов в сутки в течение длительного периода времени, рано или поздно столкнетесь неприятными последствиями для здоровья. Об этом пишет Fit For Fun.
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Известно, что сон важен для поддержания здоровья и хорошей физической формы. Тем не менее согласно опросу, проведенному в 2021 году, 35% немцев спят всего от пяти до шести часов в сутки, а только 3% удается спать более восьми часов. Причины этого разные: некоторым трудно заснуть, другие работают посменно или слишком напряжены, чтобы рано ложиться спать. Но если вы думаете, что сон — это пустая трата времени, то ошибаетесь.
Насколько важен сон
Сон – это не роскошь, а необходимость, чтобы организм мог восстановиться. Пока мы спим, в организме происходят важные процессы, необходимые для здоровья. Например, укрепляется иммунная система, выводятся продукты обмена веществ и вырабатываются гормоны роста для обновления клеток. Мозг также хранит и обрабатывает события дня.
Риски недостаточного сна
Ослабленная иммунная система. Организму необходим сон, чтобы иммунные клетки могли бороться с патогенами.
Сердечно-сосудистые проблемы. Постоянный недосып провоцирует воспалительные процессы в организме, что может привести к кальцификации кровеносных сосудов и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Депрессия. Недостаток сна приводит к отсутствию концентрации и активности, а также к изменениям настроения, которые также сравнимы с симптомами депрессии.
Избыточный вес. Недостаток сна отрицательно влияет на обмен веществ. Люди, которые мало спят, имеют более высокий риск развития ожирения. Несколько исследований подтверждают это. Кроме того, у людей, которые мало спят, в организме более высокая концентрация грелина, гормона регулирующего чувство сытости и голода.
Плохая регенерация мышц. Когда вы высыпаетесь, выделяются гормоны роста, положительно влияющие на образование белков. Однако если вы недостаточно спите, то будете терять мышечную массу.
Сколько часов сна нам нужно?
На этот вопрос нет общего ответа, поскольку каждому организму требуется разное количество сна. Не существует общепринятого количества часов, в течение которых человек должен спать.
Однако врач Гюнтер В. Аманн-Дженнсон предполагает, что 90 % взрослых необходимо от семи до восьми часов сна, чтобы нормально функционировать в повседневной жизни. Только 5% людей нуждаются во сне менее семи часов, а другим 5% требуется даже более девяти часов сна.
Хотя продолжительность важна, качество сна также не следует недооценивать. То, что вы пролежали в постели восемь часов, не означает, что вы проспали восемь часов. Исследователи используют термин "эффективность сна" для измерения качества сна. Это измеряет количество времени, в течение которого вы на самом деле спите.
Например, если из десяти часов вы проводите четыре часа, просто ворочаясь в постели, то эффективность вашего сна составит 60%. Это немного, так как эффективность хорошего сна должна составлять 90%, говорит Аманн-Дженнсон.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту