Слишком мало: 5 причин, почему недостаток сна убивает ваше здоровье

Каждое утро, после того как звенит будильник и вырывает вас из сладкого сна, вы в очередной раз обещаете себе сегодня лечь спать пораньше. Но обещание выполняете крайне редко, чем очень вредите своему здоровью.

Одним людям нужно много сна, чтобы быть в форме в течение дня, другим — меньше. Будь то захватывающий сериал, который хочется досмотреть до конца или мысли, не перестающие кружить в голове, но если вам постоянно что-то мешает заснуть — это проблема. Ели вы спите всего пять часов в сутки в течение длительного периода времени, рано или поздно столкнетесь неприятными последствиями для здоровья. Об этом пишет Fit For Fun.

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Фото: Freepik

Известно, что сон важен для поддержания здоровья и хорошей физической формы. Тем не менее согласно опросу, проведенному в 2021 году, 35% немцев спят всего от пяти до шести часов в сутки, а только 3% удается спать более восьми часов. Причины этого разные: некоторым трудно заснуть, другие работают посменно или слишком напряжены, чтобы рано ложиться спать. Но если вы думаете, что сон — это пустая трата времени, то ошибаетесь.

Насколько важен сон

Фото: Freepik

Сон – это не роскошь, а необходимость, чтобы организм мог восстановиться. Пока мы спим, в организме происходят важные процессы, необходимые для здоровья. Например, укрепляется иммунная система, выводятся продукты обмена веществ и вырабатываются гормоны роста для обновления клеток. Мозг также хранит и обрабатывает события дня.

Риски недостаточного сна

Ослабленная иммунная система. Организму необходим сон, чтобы иммунные клетки могли бороться с патогенами.

Сердечно-сосудистые проблемы. Постоянный недосып провоцирует воспалительные процессы в организме, что может привести к кальцификации кровеносных сосудов и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Депрессия. Недостаток сна приводит к отсутствию концентрации и активности, а также к изменениям настроения, которые также сравнимы с симптомами депрессии.

Избыточный вес. Недостаток сна отрицательно влияет на обмен веществ. Люди, которые мало спят, имеют более высокий риск развития ожирения. Несколько исследований подтверждают это. Кроме того, у людей, которые мало спят, в организме более высокая концентрация грелина, гормона регулирующего чувство сытости и голода.

Плохая регенерация мышц. Когда вы высыпаетесь, выделяются гормоны роста, положительно влияющие на образование белков. Однако если вы недостаточно спите, то будете терять мышечную массу.

Сколько часов сна нам нужно?

Фото: Pixabay

На этот вопрос нет общего ответа, поскольку каждому организму требуется разное количество сна. Не существует общепринятого количества часов, в течение которых человек должен спать.

Однако врач Гюнтер В. Аманн-Дженнсон предполагает, что 90 % взрослых необходимо от семи до восьми часов сна, чтобы нормально функционировать в повседневной жизни. Только 5% людей нуждаются во сне менее семи часов, а другим 5% требуется даже более девяти часов сна.

Хотя продолжительность важна, качество сна также не следует недооценивать. То, что вы пролежали в постели восемь часов, не означает, что вы проспали восемь часов. Исследователи используют термин "эффективность сна" для измерения качества сна. Это измеряет количество времени, в течение которого вы на самом деле спите.

Например, если из десяти часов вы проводите четыре часа, просто ворочаясь в постели, то эффективность вашего сна составит 60%. Это немного, так как эффективность хорошего сна должна составлять 90%, говорит Аманн-Дженнсон.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту