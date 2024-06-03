7 успокаивающих летних напитков, которые помогут хорошо спать ночью
Если вы каждую ночь тщетно ворочаетесь в постели в попытках уснуть, попробуйте перед сном выпить один из расслабляющий и успокаивающих напитков.
Каждый из нас после сложного дня надеется сладко выспаться и увидеть красивые сны, но вместо этого мы часами лежим с открытыми глазами и пытаемся уснуть. Лишенный сна организм не может функционировать правильно, а вялый ум мешает вам сконцентрироваться, что влияет на ваши повседневные задачи. Некоторые люди ворочаются в постели всю ночь, а другие принимают снотворные. Однако вместо этого вы можете выпить стакан летнего напитка, который поможет вам расслабиться и спокойно уснуть. Об этом пишет Health Shots.
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Диетолог Самрин Сания назвал семь лучших напитков, которые помогут вам лучше спать по ночам.
Холодный чай с ромашкой и лавандой
Цветок ромашки издавна использовался как лекарственное растение. Исследование, опубликованное в журнале Molecular Medicines Reports, показало, что ромашка может помочь вам заснуть и уменьшить беспокойство.
Ингредиенты:
- 2 пакетика ромашкового чая;
- 1 чайная ложка сушеных цветков лаванды;
- 2 стакана кипятка;
- мед по вкусу;
- кубики льда.
Как приготовить:
Вскипятите 2 стакана воды и заварите пакетики ромашкового чая и сушеной лаванды 5-7 минут.
Достаньте чайные пакетики и процедите цветы лаванды.
По желанию подсластите медом.
Дайте остыть, затем добавьте кубики льда.
Вишнево-миндальный смузи
Согласно исследованию 2019 года, употребление сладкого миндаля в течение двух недель может помочь уменьшить бессонницу и помочь вам заснуть.
Ингредиенты:
- 1 чашка свежей или замороженной вишни;
- чашка миндального молока;
- столовая ложка миндального масла;
- 1 чайная ложка меда (по желанию);
- ½ чайной ложки ванильного экстракта.
Как приготовить:
Поместите все ингредиенты в блендер и смешайте все до однородной массы.
Подавайте сразу после приготовления.
Золотое молоко
Куркума способствует засыпанию, помогая вам рано заснуть и улучшая NREM-сон, как показано в исследовании, опубликованном в журнале Molecular Nutrition and Food Research Journal. NREM-сон — это когда у человека замедляется мозговая деятельность, дыхание и частота сердечных сокращений, падает температура тела, расслабляются мышцы и прекращаются движения глаз.
Ингредиенты:
- 1 чашка кокосового молока (или любого растительного молока);
- 1 чайная ложка куркумы;
- ½ чайной ложки корицы;
- 1 чайная ложка меда или кленового сиропа;
- щепотка черного перца.
Как приготовить:
Нагрейте молоко в кастрюле на среднем огне и добавьте куркуму, корицу, мед и черный перец.
Мешайте, пока смесь не станет однородной и не прогреется.
Подавайте теплым или со льдом.
Банановый смузи с финиками
Согласно исследованию, опубликованному в Журнале медицинских и смежных наук, бананы помогают снизить риск развития нарушений сна. Приготовление одного из лучших летних напитков, который поможет вам лучше спать. Поэтому его можно использовать в качестве одной из альтернативных добавок для уменьшения нарушений сна. Считается, что финики также способствуют хорошему сну.
Ингредиенты:
- 1 спелый банан;
- 2 финика без косточек;
- 1 стакан миндального молока;
- ¼ чайной ложки мускатного ореха;
- ¼ чайной ложки корицы.
Как приготовить:
Поместите все ингредиенты в блендер и смешайте все до однородной массы.
Подавайте сразу после приготовления.
Холодный чай с мелиссой
"Включение лимона в свой летний рацион помогает улучшить качество сна. Однако научных доказательств того, что холодный чай с мелиссой помогает заснуть, нет, поэтому необходимы дополнительные исследования", — говорит диетолог.
Ингредиенты:
- ¼ стакана свежих листьев мелиссы;
- 2 стакана кипятка;
- мед по вкусу;
- ломтики лимона;
- кубики льда.
Как приготовить:
Налейте в кастрюлю 2 стакана воды и дайте ей закипеть.
Залейте листья мелиссы кипятком на 10 минут, а затем процедите и подсластите медом.
Дайте остыть, затем добавьте кубики льда и лимон.
Кокосовая вода с ананасом и ромашкой
Ромашка помогает улучшить сон, а сочетание кокосовой воды с ананасом и ромашкой помогает улучшить цикл сна.
Ингредиенты:
- 1 стакан кокосовой воды;
- ½ стакана кусочков свежего ананаса;
- 1 пакетик ромашкового чая;
- лед.
Как приготовить:
Налейте в миску 1 стакан воды и кипятите 2–3 минуты.
Опустите пакетик ромашкового чая в горячую воду на 5 минут, затем дайте ему остыть.
Смешайте в блендере кокосовую воду, кусочки ананаса и ромашковый чай до однородной массы.
Подавайте, добавив кубики льда.
Медово-лавандовый лимонад
"Известно, что аромат лаванды способствует спокойствию. Вы можете понюхать их ли пожевать, а если употреблять их в виде чая или лимонада, это может помочь облегчить беспокойство и улучшить сон", — говорит эксперт.
Ингредиенты:
- ¼ стакана свежевыжатого лимонного сока;
- 2 столовые ложки меда;
- 1 чайная ложка сушеной лаванды;
- 2 стакана воды;
- кубики льда.
Как приготовить:
Залейте сушеную лаванду кипятком на 5 минут.
Затем процедите и смешайте с лимонным соком и медом.
Дайте остыть, затем добавьте кубики льда.
Хотя упомянутые летние напитки, как правило, безопасны и полезны, у некоторых людей могут возникнуть побочные эффекты в зависимости от конкретных ингредиентов и индивидуальной чувствительности.
- Ромашка родственна амброзии и другим растениям семейства маргариток, поэтому люди с аллергией на эти растения могут реагировать на ромашку.
- Миндаль может вызывать аллергические реакции у людей с аллергией на орехи.
- Куркума в высоких дозах может вызвать у некоторых людей расстройство желудка или кислотный рефлюкс.
- В финиках много натуральных сахаров, которые могут повысить уровень сахара в крови, поэтому диабетикам следует избегать их употребления.
- Высокие дозы мелиссы могут повлиять на функцию щитовидной железы, поэтому людям с заболеваниями щитовидной железы следует проконсультироваться с врачом перед регулярным использованием.
Всегда лучше проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять эти летние напитки в свой рацион.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.