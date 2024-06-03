7 успокаивающих летних напитков, которые помогут хорошо спать ночью

Если вы каждую ночь тщетно ворочаетесь в постели в попытках уснуть, попробуйте перед сном выпить один из расслабляющий и успокаивающих напитков.

Каждый из нас после сложного дня надеется сладко выспаться и увидеть красивые сны, но вместо этого мы часами лежим с открытыми глазами и пытаемся уснуть. Лишенный сна организм не может функционировать правильно, а вялый ум мешает вам сконцентрироваться, что влияет на ваши повседневные задачи. Некоторые люди ворочаются в постели всю ночь, а другие принимают снотворные. Однако вместо этого вы можете выпить стакан летнего напитка, который поможет вам расслабиться и спокойно уснуть. Об этом пишет Health Shots.

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Диетолог Самрин Сания назвал семь лучших напитков, которые помогут вам лучше спать по ночам.

Холодный чай с ромашкой и лавандой

Фото: Pixabay

Цветок ромашки издавна использовался как лекарственное растение. Исследование, опубликованное в журнале Molecular Medicines Reports, показало, что ромашка может помочь вам заснуть и уменьшить беспокойство.

Ингредиенты:

2 пакетика ромашкового чая;

1 чайная ложка сушеных цветков лаванды;

2 стакана кипятка;

мед по вкусу;

кубики льда.

Как приготовить:

Вскипятите 2 стакана воды и заварите пакетики ромашкового чая и сушеной лаванды 5-7 минут.

Достаньте чайные пакетики и процедите цветы лаванды.

По желанию подсластите медом.

Дайте остыть, затем добавьте кубики льда.

Вишнево-миндальный смузи

Согласно исследованию 2019 года, употребление сладкого миндаля в течение двух недель может помочь уменьшить бессонницу и помочь вам заснуть.

Ингредиенты:

1 чашка свежей или замороженной вишни;

чашка миндального молока;

столовая ложка миндального масла;

1 чайная ложка меда (по желанию);

½ чайной ложки ванильного экстракта.

Как приготовить:

Поместите все ингредиенты в блендер и смешайте все до однородной массы.

Подавайте сразу после приготовления.

Золотое молоко

Фото: Freepik

Куркума способствует засыпанию, помогая вам рано заснуть и улучшая NREM-сон, как показано в исследовании, опубликованном в журнале Molecular Nutrition and Food Research Journal. NREM-сон — это когда у человека замедляется мозговая деятельность, дыхание и частота сердечных сокращений, падает температура тела, расслабляются мышцы и прекращаются движения глаз.

Ингредиенты:

1 чашка кокосового молока (или любого растительного молока);

1 чайная ложка куркумы;

½ чайной ложки корицы;

1 чайная ложка меда или кленового сиропа;

щепотка черного перца.

Как приготовить:

Нагрейте молоко в кастрюле на среднем огне и добавьте куркуму, корицу, мед и черный перец.

Мешайте, пока смесь не станет однородной и не прогреется.

Подавайте теплым или со льдом.

Банановый смузи с финиками

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале медицинских и смежных наук, бананы помогают снизить риск развития нарушений сна. Приготовление одного из лучших летних напитков, который поможет вам лучше спать. Поэтому его можно использовать в качестве одной из альтернативных добавок для уменьшения нарушений сна. Считается, что финики также способствуют хорошему сну.

Ингредиенты:

1 спелый банан;

2 финика без косточек;

1 стакан миндального молока;

¼ чайной ложки мускатного ореха;

¼ чайной ложки корицы.

Как приготовить:

Поместите все ингредиенты в блендер и смешайте все до однородной массы.

Подавайте сразу после приготовления.

Холодный чай с мелиссой

Фото: Freepik

"Включение лимона в свой летний рацион помогает улучшить качество сна. Однако научных доказательств того, что холодный чай с мелиссой помогает заснуть, нет, поэтому необходимы дополнительные исследования", — говорит диетолог.

Ингредиенты:

¼ стакана свежих листьев мелиссы;

2 стакана кипятка;

мед по вкусу;

ломтики лимона;

кубики льда.

Как приготовить:

Налейте в кастрюлю 2 стакана воды и дайте ей закипеть.

Залейте листья мелиссы кипятком на 10 минут, а затем процедите и подсластите медом.

Дайте остыть, затем добавьте кубики льда и лимон.

Кокосовая вода с ананасом и ромашкой

Ромашка помогает улучшить сон, а сочетание кокосовой воды с ананасом и ромашкой помогает улучшить цикл сна.

Ингредиенты:

1 стакан кокосовой воды;

½ стакана кусочков свежего ананаса;

1 пакетик ромашкового чая;

лед.

Как приготовить:

Налейте в миску 1 стакан воды и кипятите 2–3 минуты.

Опустите пакетик ромашкового чая в горячую воду на 5 минут, затем дайте ему остыть.

Смешайте в блендере кокосовую воду, кусочки ананаса и ромашковый чай до однородной массы.

Подавайте, добавив кубики льда.

Медово-лавандовый лимонад

Фото: Freepik

"Известно, что аромат лаванды способствует спокойствию. Вы можете понюхать их ли пожевать, а если употреблять их в виде чая или лимонада, это может помочь облегчить беспокойство и улучшить сон", — говорит эксперт.

Ингредиенты:

¼ стакана свежевыжатого лимонного сока;

2 столовые ложки меда;

1 чайная ложка сушеной лаванды;

2 стакана воды;

кубики льда.

Как приготовить:

Залейте сушеную лаванду кипятком на 5 минут.

Затем процедите и смешайте с лимонным соком и медом.

Дайте остыть, затем добавьте кубики льда.

Хотя упомянутые летние напитки, как правило, безопасны и полезны, у некоторых людей могут возникнуть побочные эффекты в зависимости от конкретных ингредиентов и индивидуальной чувствительности.

Ромашка родственна амброзии и другим растениям семейства маргариток, поэтому люди с аллергией на эти растения могут реагировать на ромашку.

Миндаль может вызывать аллергические реакции у людей с аллергией на орехи.

Куркума в высоких дозах может вызвать у некоторых людей расстройство желудка или кислотный рефлюкс.

В финиках много натуральных сахаров, которые могут повысить уровень сахара в крови, поэтому диабетикам следует избегать их употребления.

Высокие дозы мелиссы могут повлиять на функцию щитовидной железы, поэтому людям с заболеваниями щитовидной железы следует проконсультироваться с врачом перед регулярным использованием.

Всегда лучше проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять эти летние напитки в свой рацион.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.