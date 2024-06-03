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Стиль життя

7 заспокійливих літніх напоїв, які допоможуть добре спати вночі

Лимонад у пляшці на столі
Фото: Freepik | Заспокійливі напої перед сном

Якщо ви щоночі марно перевертаєтеся в ліжку в спробах заснути, спробуйте перед сном випити один із розслаблювальних і заспокійливих напоїв.

Кожен з нас після складного дня сподівається солодко виспатися і побачити красиві сни, але замість цього ми годинами лежимо з відкритими очима та намагаємося заснути. Позбавлений сну організм не може функціонувати правильно, а млявий розум заважає вам сконцентруватися, що впливає на ваші повсякденні завдання. Деякі люди перевертаються в ліжку всю ніч, а інші приймають снодійні. Однак замість цього ви можете випити склянку літнього напою, який допоможе вам розслабитися і спокійно заснути. Про це пише Health Shots.

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Дієтолог Самрін Санія назвав сім найкращих напоїв, які допоможуть вам краще спати ночами.

Холодний чай із ромашкою та лавандою

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Фото: Pixabay

Квітку ромашки здавна використовували як лікарську рослину. Дослідження, опубліковане в журналі Molecular Medicines Reports, показало, що ромашка може допомогти вам заснути і зменшити занепокоєння.

Інгредієнти:

  • 2 пакетики ромашкового чаю;
  • 1 чайна ложка сушених квіток лаванди;
  • 2 склянки окропу;
  • мед за смаком;
  • кубики льоду.

Як приготувати:

Закип'ятіть 2 склянки води і заваріть пакетики ромашкового чаю та сушеної лаванди 5-7 хвилин.

Дістаньте чайні пакетики і процідіть квіти лаванди.

За бажанням підсолодіть медом.

Дайте охолонути, потім додайте кубики льоду.

Вишнево-мигдальний смузі

Згідно з дослідженням 2019 року, вживання солодкого мигдалю протягом двох тижнів може допомогти зменшити безсоння і допомогти вам заснути.

Інгредієнти:

  • 1 чашка свіжої або замороженої вишні;
  • чашка мигдалевого молока;
  • столова ложка мигдалевої олії;
  • 1 чайна ложка меду (за бажанням);
  • ½ чайної ложки ванільного екстракту.

Як приготувати:

Помістіть усі інгредієнти в блендер і змішайте все до однорідної маси.

Подавайте одразу після приготування.

Золоте молоко

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Фото: Freepik

Куркума сприяє засинанню, допомагаючи вам рано заснути і покращуючи NREM-сон, як показано в дослідженні, опублікованому в журналі Molecular Nutrition and Food Research Journal. NREM-сон — це коли у людини сповільнюється мозкова діяльність, дихання і частота серцевих скорочень, падає температура тіла, розслабляються м'язи та припиняються рухи очей.

Інгредієнти:

  • 1 чашка кокосового молока (або будь-якого іншго рослинного молока);
  • 1 чайна ложка куркуми;
  • ½ чайної ложки кориці;
  • 1 чайна ложка меду або кленового сиропу;
  • щіпка чорного перцю.

Як приготувати:

Нагрійте молоко в каструлі на середньому вогні та додайте куркуму, корицю, мед і чорний перець.

Мішайте, поки суміш не стане однорідною і не прогріється.

Подавайте теплим або з льодом.

Банановий смузі з фініками

Згідно з дослідженням, опублікованим у Журналі медичних і суміжних наук, банани допомагають знизити ризик розвитку порушень сну. Приготування одного з найкращих літніх напоїв, який допоможе вам краще спати. Тому його можна використовувати як одну з альтернативних добавок для зменшення порушень сну. Вважається, що фініки також сприяють хорошому сну.

Інгредієнти:

  • 1 стиглий банан;
  • 2 фініки без кісточок;
  • 1 склянка мигдалевого молока;
  • ¼ чайної ложки мускатного горіха;
  • ¼ чайної ложки кориці.

Як приготувати:

Помістіть усі інгредієнти в блендер і змішайте все до однорідної маси.

Подавайте одразу після приготування.

Холодний чай із мелісою

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Фото: Freepik

"Включення лимона у свій літній раціон допомагає поліпшити якість сну. Однак наукових доказів того, що холодний чай із мелісою допомагає заснути, немає, тому необхідні додаткові дослідження", — каже дієтолог.

Інгредієнти:

  • ¼ склянки свіжого листя меліси;
  • 2 склянки окропу;
  • мед за смаком;
  • скибочки лимона;
  • кубики льоду.

Як приготувати:

Налийте в каструлю 2 склянки води і дайте їй закипіти.

Залийте листя меліси окропом на 10 хвилин, а потім процідіть і підсолодіть медом.

Дайте охолонути, потім додайте кубики льоду і лимон.

Кокосова вода з ананасом і ромашкою

Ромашка допомагає поліпшити сон, а поєднання кокосової води з ананасом і ромашкою допомагає поліпшити цикл сну.

Інгредієнти:

  • 1 склянка кокосової води;
  • ½ склянки шматочків свіжого ананаса;
  • 1 пакетик ромашкового чаю;
  • лід.

Як приготувати:

Налийте в миску 1 склянку води і кип'ятіть 2-3 хвилини.

Опустіть пакетик ромашкового чаю в гарячу воду на 5 хвилин, потім дайте йому охолонути.

Змішайте в блендері кокосову воду, шматочки ананаса і ромашковий чай до однорідної маси.

Подавайте, додавши кубики льоду.

Медово-лавандовий лимонад

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Фото: Freepik

"Відомо, що аромат лаванди сприяє спокою. Ви можете понюхати їх чи пожувати, а якщо вживати їх у вигляді чаю або лимонаду, це може допомогти полегшити занепокоєння і поліпшити сон", — каже експерт.

Інгредієнти:

  • ¼ склянки свіжовичавленого лимонного соку;
  • 2 столові ложки меду;
  • 1 чайна ложка сушеної лаванди;
  • 2 склянки води;
  • кубики льоду.

Як приготувати:

Залийте сушену лаванду окропом на 5 хвилин.

Потім процідіть і змішайте з лимонним соком і медом.

Дайте охолонути, потім додайте кубики льоду.

Хоча згадані літні напої, як правило, безпечні та корисні, у деяких людей можуть виникнути побічні ефекти залежно від конкретних інгредієнтів та індивідуальної чутливості.

  • Ромашка споріднена з амброзією та іншими рослинами родини маргариток, тому люди з алергією на ці рослини можуть реагувати на ромашку.
  • Мигдаль може викликати алергічні реакції у людей з алергією на горіхи.
  • Куркума у високих дозах може викликати у деяких людей розлад шлунка або кислотний рефлюкс.
  • У фініках багато натуральних цукрів, які можуть підвищити рівень цукру в крові, тому діабетикам слід уникати їх.
  • Високі дози меліси можуть вплинути на функцію щитоподібної залози, тому людям із захворюваннями щитоподібної залози слід проконсультуватися з лікарем перед регулярним використанням.

Завжди краще проконсультуватися з лікарем, перш ніж додавати ці літні напої у свій раціон.

Нагадаємо, 6 продуктів із високим вмістом мелатоніну.

Раніше Фокус писав про те, що пити перед сном, щоб поліпшити травлення і позбутися здуття живота.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.