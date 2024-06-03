7 заспокійливих літніх напоїв, які допоможуть добре спати вночі
Якщо ви щоночі марно перевертаєтеся в ліжку в спробах заснути, спробуйте перед сном випити один із розслаблювальних і заспокійливих напоїв.
Кожен з нас після складного дня сподівається солодко виспатися і побачити красиві сни, але замість цього ми годинами лежимо з відкритими очима та намагаємося заснути. Позбавлений сну організм не може функціонувати правильно, а млявий розум заважає вам сконцентруватися, що впливає на ваші повсякденні завдання. Деякі люди перевертаються в ліжку всю ніч, а інші приймають снодійні. Однак замість цього ви можете випити склянку літнього напою, який допоможе вам розслабитися і спокійно заснути. Про це пише Health Shots.
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Дієтолог Самрін Санія назвав сім найкращих напоїв, які допоможуть вам краще спати ночами.
Холодний чай із ромашкою та лавандою
Квітку ромашки здавна використовували як лікарську рослину. Дослідження, опубліковане в журналі Molecular Medicines Reports, показало, що ромашка може допомогти вам заснути і зменшити занепокоєння.
Інгредієнти:
- 2 пакетики ромашкового чаю;
- 1 чайна ложка сушених квіток лаванди;
- 2 склянки окропу;
- мед за смаком;
- кубики льоду.
Як приготувати:
Закип'ятіть 2 склянки води і заваріть пакетики ромашкового чаю та сушеної лаванди 5-7 хвилин.
Дістаньте чайні пакетики і процідіть квіти лаванди.
За бажанням підсолодіть медом.
Дайте охолонути, потім додайте кубики льоду.
Вишнево-мигдальний смузі
Згідно з дослідженням 2019 року, вживання солодкого мигдалю протягом двох тижнів може допомогти зменшити безсоння і допомогти вам заснути.
Інгредієнти:
- 1 чашка свіжої або замороженої вишні;
- чашка мигдалевого молока;
- столова ложка мигдалевої олії;
- 1 чайна ложка меду (за бажанням);
- ½ чайної ложки ванільного екстракту.
Як приготувати:
Помістіть усі інгредієнти в блендер і змішайте все до однорідної маси.
Подавайте одразу після приготування.
Золоте молоко
Куркума сприяє засинанню, допомагаючи вам рано заснути і покращуючи NREM-сон, як показано в дослідженні, опублікованому в журналі Molecular Nutrition and Food Research Journal. NREM-сон — це коли у людини сповільнюється мозкова діяльність, дихання і частота серцевих скорочень, падає температура тіла, розслабляються м'язи та припиняються рухи очей.
Інгредієнти:
- 1 чашка кокосового молока (або будь-якого іншго рослинного молока);
- 1 чайна ложка куркуми;
- ½ чайної ложки кориці;
- 1 чайна ложка меду або кленового сиропу;
- щіпка чорного перцю.
Як приготувати:
Нагрійте молоко в каструлі на середньому вогні та додайте куркуму, корицю, мед і чорний перець.
Мішайте, поки суміш не стане однорідною і не прогріється.
Подавайте теплим або з льодом.
Банановий смузі з фініками
Згідно з дослідженням, опублікованим у Журналі медичних і суміжних наук, банани допомагають знизити ризик розвитку порушень сну. Приготування одного з найкращих літніх напоїв, який допоможе вам краще спати. Тому його можна використовувати як одну з альтернативних добавок для зменшення порушень сну. Вважається, що фініки також сприяють хорошому сну.
Інгредієнти:
- 1 стиглий банан;
- 2 фініки без кісточок;
- 1 склянка мигдалевого молока;
- ¼ чайної ложки мускатного горіха;
- ¼ чайної ложки кориці.
Як приготувати:
Помістіть усі інгредієнти в блендер і змішайте все до однорідної маси.
Подавайте одразу після приготування.
Холодний чай із мелісою
"Включення лимона у свій літній раціон допомагає поліпшити якість сну. Однак наукових доказів того, що холодний чай із мелісою допомагає заснути, немає, тому необхідні додаткові дослідження", — каже дієтолог.
Інгредієнти:
- ¼ склянки свіжого листя меліси;
- 2 склянки окропу;
- мед за смаком;
- скибочки лимона;
- кубики льоду.
Як приготувати:
Налийте в каструлю 2 склянки води і дайте їй закипіти.
Залийте листя меліси окропом на 10 хвилин, а потім процідіть і підсолодіть медом.
Дайте охолонути, потім додайте кубики льоду і лимон.
Кокосова вода з ананасом і ромашкою
Ромашка допомагає поліпшити сон, а поєднання кокосової води з ананасом і ромашкою допомагає поліпшити цикл сну.
Інгредієнти:
- 1 склянка кокосової води;
- ½ склянки шматочків свіжого ананаса;
- 1 пакетик ромашкового чаю;
- лід.
Як приготувати:
Налийте в миску 1 склянку води і кип'ятіть 2-3 хвилини.
Опустіть пакетик ромашкового чаю в гарячу воду на 5 хвилин, потім дайте йому охолонути.
Змішайте в блендері кокосову воду, шматочки ананаса і ромашковий чай до однорідної маси.
Подавайте, додавши кубики льоду.
Медово-лавандовий лимонад
"Відомо, що аромат лаванди сприяє спокою. Ви можете понюхати їх чи пожувати, а якщо вживати їх у вигляді чаю або лимонаду, це може допомогти полегшити занепокоєння і поліпшити сон", — каже експерт.
Інгредієнти:
- ¼ склянки свіжовичавленого лимонного соку;
- 2 столові ложки меду;
- 1 чайна ложка сушеної лаванди;
- 2 склянки води;
- кубики льоду.
Як приготувати:
Залийте сушену лаванду окропом на 5 хвилин.
Потім процідіть і змішайте з лимонним соком і медом.
Дайте охолонути, потім додайте кубики льоду.
Хоча згадані літні напої, як правило, безпечні та корисні, у деяких людей можуть виникнути побічні ефекти залежно від конкретних інгредієнтів та індивідуальної чутливості.
- Ромашка споріднена з амброзією та іншими рослинами родини маргариток, тому люди з алергією на ці рослини можуть реагувати на ромашку.
- Мигдаль може викликати алергічні реакції у людей з алергією на горіхи.
- Куркума у високих дозах може викликати у деяких людей розлад шлунка або кислотний рефлюкс.
- У фініках багато натуральних цукрів, які можуть підвищити рівень цукру в крові, тому діабетикам слід уникати їх.
- Високі дози меліси можуть вплинути на функцію щитоподібної залози, тому людям із захворюваннями щитоподібної залози слід проконсультуватися з лікарем перед регулярним використанням.
Завжди краще проконсультуватися з лікарем, перш ніж додавати ці літні напої у свій раціон.
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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.