Навіть холодною зимою: чому спати при ввімкненому опаленні категорично не слід

Людям важливо спати в прохолодній температурі, щоб занурюватися в глибші фази сну.

З приходом холодів багато хто увімкнув системи опалення в будинку. Однак, експерти настійно не рекомендують залишати його увімкненим на ніч для додаткового тепла під час сну. Про це йдеться у виданні Мirror.

Фахівці зі сну попереджають, що сон під час увімкненого опалення може бути шкідливим для вашого здоров'я, а лікар загальної практики припускає, що можуть виникнути несподівані довгострокові ризики для здоров'я. На довершення всього, навіть використання електричної ковдри для додаткового нічного тепла не рекомендується. Вони становлять небезпеку загоряння і їх у жодному разі не можна залишати без нагляду або використовувати під час сну.

За словами експерта зі сну Мартіна Сілі, увімкнене опалення під час сну може погіршити якість вашого сну загалом, оскільки порушує цикл сну.

Він зауважив: "Температура вашого тіла природним чином падає, коли ви засинаєте, даючи вам змогу увійти в глибші фази сну, що відновлюють. Сон в опалювальній кімнаті заважає цьому процесу, змушуючи вас ворочатися. Результат? Неякісний сон, через який ви почуваєтеся млявим і дратівливим наступного дня".

Системи опалення також можуть висушувати повітря навколо вас, що може призвести до зневоднення і подразнення дихальних шляхів під час сну. Ознаками цього можуть бути такі симптоми, як сухість у горлі, потріскані губи, подразнена шкіра, дискомфорт у пазухах або загострення алергії.

Інші недоліки підвищення температури вночі включають більш швидке старіння шкіри через зневоднення і навіть можливість прокидатися з відчуттям втоми, оскільки ваше тіло працює понаднормово, щоб залишатися в прохолоді. Це ще не все — регулярне використання обігрівача перед сном може призвести до довгострокових проблем зі здоров'ям, таких як постійне порушення сну, стрес імунної системи, серцево-судинне напруження і дисбаланс обміну речовин.

Для тих, хто тремтить, коли лягає в ліжко, є альтернативи, які допоможуть вам залишатися в теплі, не підвищуючи температуру в кімнаті. Такі варіанти, як термобілизна — наприклад, піжами і шкарпетки, що зберігають тепло, — можуть бути розумними покупками.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.