Даже холодной зимой: почему спать при включенном отоплении категорически не следует

Людям важно спать в прохладной температуре, чтобы погружаться в более глубокие фазы сна.

С приходом холодов многие включили системы отопления в доме. Однако, эксперты настоятельно не рекомендуют оставлять его включенным на ночь для дополнительного тепла во время сна. Об этом говорится в издании Мirror.

Специалисты по сну предупреждают, что сон при включенном отоплении может быть вреден для вашего здоровья, а врач общей практики предполагает, что могут возникнуть неожиданные долгосрочные риски для здоровья. В довершение всего, даже использование электрического одеяла для дополнительного ночного тепла не рекомендуется. Они представляют опасность возгорания и их ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра или использовать во время сна.

По словам эксперта по сну Мартина Сили, включенное отопление во время сна может ухудшить качество вашего сна в целом, поскольку нарушает цикл сна.

Он заметил: "Температура вашего тела естественным образом падает, когда вы засыпаете, позволяя вам войти в более глубокие, восстанавливающие фазы сна. Сон в отапливаемой комнате мешает этому процессу, заставляя вас ворочаться. Результат? Некачественный сон, из-за которого вы чувствуете себя вялым и раздражительным на следующий день".

Системы отопления также могут высушивать воздух вокруг вас, что может привести к обезвоживанию и раздражению дыхательных путей во время сна. Признаками этого могут быть такие симптомы, как сухость в горле, потрескавшиеся губы, раздраженная кожа, дискомфорт в пазухах или обострение аллергии.

Другие недостатки повышения температуры ночью включают более быстрое старение кожи из-за обезвоживания и даже возможность просыпаться с чувством усталости, поскольку ваше тело работает сверхурочно, чтобы оставаться в прохладе. Это еще не все — регулярное использование обогревателя перед сном может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, таким как постоянное нарушение сна, стресс иммунной системы, сердечно-сосудистое напряжение и дисбаланс обмена веществ.

Для тех, кто дрожит, когда ложится в постель, есть альтернативы, которые помогут вам оставаться в тепле, не повышая температуру в комнате. Такие варианты, как термобелье — например, сохраняющие тепло пижамы и носки — могут быть разумными покупками.

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