Лідер гурту O.Torvald розповів, як пережив клінічну смерть (відео)

Женя Галич розповів, що відчував, як з його тіла підіймалась душа, в цей час він бачив все, що відбувалося навколо нього.

Рок-музикант Євген Галич, який є лідером гурту O.Torvald, розповів, як пережив клінічну смерть. Подробицями артист поділився у випуску "Муз_Тренд" зі Славою Дьоміним.

Так, Євген Галич розповів, що свого часу мав кілька життєвих періодів, коли він був на межі життя та смерті. Одного разу артист навіть пережив клінічну смерть.

Сталося це на одному з концертних турів, де колектив відпочивав з алкоголем. Там Євген перебрав з алкоголем і наркотиками, через що йому було дуже погано і він випадково впав у ванній і розбив голову. Тоді, за словами Євгена, він пережив клінічну смерть.

"Було декілька епізодів, коли я був близький до (ред. смерті). По-перше, аварія в 2010, чи в 2009 році. А другий раз, на одному з гастрольних турів я перебрав з алкоголем і наркотиками. Я зайшов у ванну поблювати і вдарився головою об ванну і відключився, бачив як з мене вже душа вилітає. Я молився, щоб побачити ще рідних. Я бачив навіть як люди сидять навколо, хто, де чим займається, я міг навіть повторити, де хто знаходиться. Я задихався і точно сильно відчув як я вдихнув, як ніби насосом мені хтось вдихнув. Сам ожив. Я літав по номеру в якому ми тусувались і просив, підходив і казав, відкрийте ванну, я помираю. Вони думали, що мені просто погано. Я встав, у мене була розбита голова, мені викликали швидку, сказали мені, що зі мною все нормально, струсу мозку немає, хоча я впевнений, що він був", — розповів Галич.

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