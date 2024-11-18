Лидер группы O.Torvald рассказал, как пережил клиническую смерть (видео)

Женя Галич рассказал, что чувствовал, как из его тела поднималась душа, в это время он видел все, что происходило вокруг него.

Рок-музыкант Евгений Галич, который является лидером группы O.Torvald, рассказал, как пережил клиническую смерть. Подробностями артист поделился в выпуске "Муз_Тренд" со Славой Деминым.

Так, Евгений Галич рассказал, что в свое время имел несколько жизненных периодов, когда он был на грани жизни и смерти. Однажды артист даже пережил клиническую смерть.

Произошло это на одном из концертных туров, где коллектив отдыхал с алкоголем. Там Евгений перебрал с алкоголем и наркотиками, из-за чего ему было очень плохо и он случайно упал в ванной и разбил голову. Тогда, по словам Евгения, он пережил клиническую смерть.

"Было несколько эпизодов, когда я был близок к (ред. смерти). Во-первых, авария в 2010, или в 2009 году. А второй раз, на одном из гастрольных туров я перебрал с алкоголем и наркотиками. Я зашел в ванную поблевать и ударился головой о ванну и отключился, видел как из меня уже душа вылетает. Я молился, чтобы увидеть еще родных. Я видел даже как люди сидят вокруг, кто, где чем занимается, я мог даже повторить, где кто находится. Я задыхался и точно сильно почувствовал как я вдохнул, как будто насосом мне кто-то вдохнул. Сам ожил. Я летал по номеру в котором мы тусовались и просил, подходил и говорил, откройте ванну, я умираю. Они думали, что мне просто плохо. Я встал, у меня была разбита голова, мне вызвали скорую, сказали мне, что со мной все нормально, сотрясения мозга нет, хотя я уверен, что оно было", — рассказал Галич.

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