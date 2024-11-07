Крайняя мера: ученые выяснили, что многие ветераны лечат психику употребляя психоделики

Хотя подобный подход к лечению остается неоднозначным в научной среде, все больше ученых склоняется к его пользе для некоторых групп людей. Так, их последнее исследование выявило, что он может помочь снизить риск самоубийств среди военных с расстройствами.

Недавнее исследование ученых показало, что большинство американских военных ветеранов, употреблявших психоделики, добились положительных результатов, в основном используя эти вещества для исцеления или поисков себя. Среди 426 опрошенных ветеранов более 80% сообщили о положительном итоговом опыте, даже те, кто столкнулся с серьезными побочными эффектами. Таким образом ученые смогли выделить потенциальную целевую аудиторию для использования этого неоднозначного метода лечения, пишет News Medical.

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Исследование, опубликованное в журнале Journal of Psychoactive Drugs, подчеркивает растущий интерес людей к возможностям психоделической терапии для удовлетворения их потребностей в крепком психическом здоровье. Многие из них отмечают, что были бы более склонны обращаться за помощью в Министерство по делам ветеранов (МДВ), если бы такая терапия была доступна. Ветераны сталкиваются с уникальными и сложными проблемами психического здоровья, включая высокий уровень посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), депрессии и тревожности.

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Ведущий автор исследования и доцент Университета штата Огайо, Алан Дэвис, подчеркнул, что существующая система психического здоровья часто не удовлетворяет эти потребности, что побуждает ветеранов искать альтернативные варианты. По данным МДВ, ежедневно более 17 ветеранов погибают от самоубийств, что лишь подчеркивает срочную необходимость в эффективных мерах. Переход от военной к гражданской жизни, как показывают исследования, является для многих ветеранов периодом стресса, причем от 44 до 72% ветеранов отмечают значительный стресс во время этого перехода.

В ходе опроса, разработанного при участии консультантов-ветеранов, были собраны данные о, как употребляющих, так и не употребляющих психоделики людей, с целью понять мотивы, преимущества и проблемы, связанные с употреблением этих веществ. Участники опроса сообщили, что употребляли такие вещества, как псилоцибин, ЛСД и МДМА, при этом их мотивами чаще всего являются исцеление (69%), духовные поиски (47,5%) и расслабление (38,7%).

Ветераны, употреблявшие психоделики, были, как правило, старше, служили дольше и сообщали о более частых случаях психических заболеваний по сравнению с теми, кто не употреблял психоделики. Психоделический опыт участников сильно различался по контексту: одни предпочитали одиночный опыт, другие — групповой, часто в духовной или природной среде. Хотя большинство участников оценили свой опыт положительно, некоторые сообщили о негативных последствиях, таких как флэшбэки или привыкание к наркотикам.

К факторам, связанным с более благоприятным исходом таких практик, относятся получение психоделиков из надежных источников, хорошая подготовка, ощущение комфорта и уверенности, а также открытый подход к опыту. Соавтор исследования Марк Бейтс, отставной летчик ВВС и клинический психолог, отметил, что для эффективной терапии крайне важно понимать культуру ветеранов. Гражданские терапевты могут непреднамеренно ослабить терапевтическую связь, если они не смогут оценить уникальный опыт военной жизни. Это понимание культурных особенностей стало одной из причин того, что опросник был составлен с участием ветеранов.

Данное исследование вносит важнейший вклад в растущее число фактов, свидетельствующих о том, что психоделики могут быть перспективными для лечения психических заболеваний среди определенных групп населения. Однако эти вещества остаются практически недоступными в США из-за их классификации в Списке I Закона о контролируемых веществах, что ограничивает их использование клиническими испытаниями. Авторы исследования надеются, что подобные выводы будут способствовать изменению политики, позволяющей ветеранам получать доступ к этим методам лечения через МДВ, что может снизить растущий уровень самоубийств среди этой уязвимой категории населения.

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