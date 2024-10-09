Рада визнала е-посвідчення ветерана в "Дії" основним документом: що це означає

Цифрові посвідчення мають поліпшити якість обслуговування ветеранів та їхніх сімей, стверджують у Мінветеранів.

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Верховна Рада України ухвалила зміни до чинного законодавства, згідно з якими статус основного документа ветерана надаватиметься електронному посвідченню замість паперового. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства у справах ветеранів України.

Повідомляється, що на сьогодні саме паперове посвідчення має статус основного документа. І тільки після його отримання, за бажанням ветерана, може бути сформовано електронне посвідчення в застосунку "Дія".

Згідно із законопроєктом №11376, розробленим міністерством спільно з профільним парламентським комітетом, е-посвідчення стане основним документом, що підтверджує статус ветерана, а також статус члена сім'ї загиблого захисника або захисниці України.

"Перехід до е-посвідчення, як основного документа, сприятиме прискоренню надання послуг, зменшить час на перевірку статусу, що покращить якість обслуговування ветеранів та їхніх родин. А отримати паперове посвідчення можна буде за бажанням", — заявила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

У міністерстві наголосили, що цифрові посвідчення можна буде миттєво перевіряти на достовірність, що унеможливлює використання підроблених або застарілих документів. Також повідомляється, що перехід до електронних посвідчень дасть змогу більш ефективно вести документацію та зменшити витрати на друк.

За інформацією відомства, на сьогодні в застосунку "Дія" вже згенеровано понад 300 тисяч електронних посвідчень ветерана.

Нагадаємо, Міністерство оборони України оновило застосунок для військовозобов'язаних, призовників і резервістів "Резерв+", додавши кілька нових функцій.

Раніше в Міноборони також прокоментували ситуацію, коли дані, що зберігаються в паперовому форматі в ТЦК, не відображаються в мобільному застосунку "Резерв+".