Как ветеран АТО на протезе насобирал 7 млн на ВСУ — невероятная история Александра Швецова

Широкомасштабное вторжение России в Украину вызвало настоящее цунами народной поддержки украинских Вооруженных сил. Эта история — о необыкновенной смекалке, вере в победу и об украинском характере.

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За восемь месяцев войны украинцы задонатили на нужды Сил обороны миллионы гривен, которые пошли на автомобили, снаряжение, оружие, дроны, и даже спутник. Однако иногда изобретательность наших граждан просто поражает. Речь о ветеране АТО из Житомира Александре Швецове. Мужчина получил тяжелое ранение на востоке страны и потерял ногу, но решил помочь ВСУ, отправившись в пешее путешествие по Украине.

Эта история — о необыкновенной смекалке, вере в победу и украинском характере.

Изобретательная схема

Александр Швецов попал на фронт еще во время АТО в 2014 году. Можно сказать, случайно.

"Я захотел продать квартиру и сделать пристройку у частного дома своей матери, — объясняет Александр. — А для того, чтобы продать квартиру, нужно было прийти в военкомат и взять приписное. Я пришел туда, а комиссар говорит, что люди с такой военной специальностью, как у меня, а я командир разведотделения, сейчас нужны на востоке страны. И я не отказался, попал в состав 30-й отдельной механизированной бригады".

А дальше были тяжелые бои в Донбассе, ранения, эвакуация и ампутация. Однако сказать, что Александр не сломался после травмы, не сказать ничего. Мужчина стал активно помогать таким же как и он раненым побратимам и реализовал проект, благодаря которому никогда не бывшие за рубежом защитники Украины смогли увидеть Париж, Вену, Рим, Брюссель, Ватикан.

Но началась большая война, и Александр сконцентрировался на помощи ВСУ.

"Ко мне обратились побратимы и попросили об очередном автомобиле на фронт. Я сделал пост о том, что собираю деньги на микроавтобус, который нужен на белорусском направлении. Этот пост в первый день собрал 15 тысяч гривен, на второй день еще меньше. Потом я снова повторил этот пост, но таким образом почти ничего не удалось собрать — и тогда я подумал, что, возможно, нужно что-то другое придумать, чтобы люди донатили, да еще и закрыть другие направления, ведь ребята с донецкого и херсонского направления тоже просили у меня по пикапу. И тогда я придумал такую схему, чтобы поощрить людей донатить", — вспоминает мужчина.

Схема, о которой говорит ветеран, заключалась в следующем: Александр решил отправиться в путешествие пешком от Одессы до Яремче Ивано-Франковской области. Но предложил украинцам сократить его маршрут: за каждую пожертвованную гривну путь ветерана должен был сокращаться на один шаг.

"Я посчитал, что на автомобили мне нужно примерно 800 тысяч гривен. Тогда решил найти место от Одессы до Карпат, до которого бы расстояние было где-то 800 тысяч метров, и это было Яремче", — рассказывает ветеран.

[ + – ] Александр сконцентрировался на помощи ВСУ Фото: Facebook [ + – ] Александр Швецов: "На протезе нелегко идти, но когда такое происходит, то ты не замечаешь физических трудностей Фото: Facebook

Автомобили останавливались, люди выкрикивали: "Слава Украине!"

Александр признается, что вначале даже его родные и близкие не верили в затею и уговаривали не делать этого.

"Труднее всего начать. Перед тем, как отправиться в путь, я рассказал про свой план близким, но мне до последнего говорили, чтобы я отказался от этой идеи. Моему окружению она была непонятна", — говорит Швецов.

И все же мужчина настоял на своем и отправился в путешествие. Логистика, которую разработал Александр, это отдельная интересная история.

"Я на машине приехал в Ланжерон, там вышел и пошел пешком. Закончил запланированную на день дистанцию, зафиксировал это, сделав селфи возле какого-то билборда или дорожной таблички, на которой написано, например, сколько километров осталось до Киева. Далее выкладываю фото в соцсетях под постом и ловлю попутку.На попутке возвращаюсь к своему авто, подгоняю его к тому месту, где закончил идти, ночую в авто, утром просыпаюсь, снова фиксирую место, с которого начинаю идти, и так по кругу каждый день", — вспоминает ветеран.

[ + – ] Люди на дороге постоянно останавливались, фуры сигналили, открывались окна автомобилей и люди выкрикивали: "Слава Украине!"

Наблюдая мужчину на протезе, который идет с украинским флагом вдоль дороги, водители постоянно останавливались, предлагая помочь и подвезти.

"Это было постоянно. Люди на дороге останавливались, фуры сигналили, открывались окна автомобилей и люди выкрикивали: "Слава Украине!". На протезе нелегко идти, но когда такое происходит, ты не замечаешь физических трудностей. Бывало такое, что фура останавливается на дороге и ждет меня, чтобы подвезти... Я машу рукой, чтобы ехала дальше, а водитель думает, что я наоборот машу, чтобы он остановился... Только одно авто уезжает, как сразу следующая фура или автомобиль, и так по кругу. Даже замучился объяснять, куда и зачем я иду. Но когда люди узнавали, то они начинали донатить", — объясняет мужчина.

Переломный момент

Однако, несмотря на такой патриотический подъем, успех проекта был под угрозой. Во-первых, из-за физических трудностей.

"Я люблю путешествовать, в путешествиях хожу пешком, и часто бывает, что болит культя ноги. А на этот раз болела еще и здоровая нога: наверное, потому, что на нее шла нагрузка. Но все равно, я шел, отвлекался и как-то не обращал на это внимания", — вспоминает Швецов.

Во-вторых, хоть тысячи украинцев и донатили Александру, денег не хватало.

"С первого по третий день мне донатили нормально. На четвертый, пятый день уже было меньше, и на седьмой день у меня было 550 тысяч гривен. Я тогда понимал, что период хайпа, видимо, прошел. Я боялся не собрать полную сумму, а для меня это было важно, чтобы как можно скорее доставить машины ребятам", — рассказывает мужчина.

Однако на девятый день поездки произошел переломный момент. Почти чудо. Мужчина даже связывает его со встречей со священником, благословившим ветерана. Дело в том, что каждый день своего похода Александр снимал на камеру, а затем монтировал небольшие ролики и постил их в соцсетях.

"На 9 день путешествия я выложил в соцсети ролик с 8 дня похода, и потом через час, даже не успев почистить зубы с утра, я понял, что могу дальше уже не идти. Через два часа это уже были сотни тысяч гривен на счету, а через пять часов был миллион. Люди настолько начали донатить, что все потребности были закрыты. На следующее утро на карточке уже было около 2-3 миллионов гривен", — вспоминает ветеран.

В общей сложности Александр Швецов прошел 85 километров, собрав более 7 миллионов гривен на армию.

Как чувствует себя человек, которому все удалось?

"Я почувствовал кайф от того, что я смогу купить ребятам уже не два пикапа и микроавтобус, а гораздо больше автомобилей, да и вообще смогу сделать много полезных вещей для ВСУ. Кроме того, почувствовал внутреннее удовольствие, драйв, что я сам себе и близким смог доказать, хотя меня отговаривали, что я действительно могу это сделать. Я рассчитывал, конечно, что люди будут мне помогать и донатить, но я не думал, что все так скоро произойдет", — делится эмоциями мужчина.

За время своей поездки ветеран встретил сотни украинцев. По словам мужчины, у наших людей есть одна самая ценная черта. Украинское сокровище.

"Это вера. Она у нас непоколебимая. Какая бы власть у нас ни была, все равно мы — украинцы, и в самые трудные моменты мы собираемся всеми силами, и мы выгрызем эту победу, я уверен в этом. Глядя на наших людей – нас нереально уничтожить", — резюмировал Александр Швецов.

[ + – ] Александр Швецов: "Мы выгрызем победу, я уверен в этом" Фото: Facebook

Если вы хотите помочь Александру Швецову, вы можете написать ему в соцсети.

Узнать больше о реабилитации воинов и пострадавших от войны в Украине, а также о помощи украинцам с инвалидностью, которые получили убежище в Германии, вы можете на сайте организации EnableMe Ukraine.

Проект реализуется при поддержке DSEE.

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