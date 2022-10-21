"Я истекаю кровью, все в панике бегут, а я бежать не могу". История спасения Анастасии Шестопал

8 апреля Россия осуществила один из самых зверских террористических актов в отношении гражданского населения Украины. Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, где одномоментно находились тысячи человек в ожидании эвакуационных поездов. Это был самый смертоносный теракт за все время широкомасштабного вторжения: 60 человек погибли, еще 110 получили ранения. Жительница Дружковки 19-летняя Анастасия Шестопал стала одной из тех, кто смог живым выбраться из того ада.

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Девушка получила тяжелое ранение и потеряла ногу, но сохранила присутствие духа и теперь заряжает своей мотивацией к жизни сотни людей в соцсетях. Анастасия рассказала о том страшном дне, коме, ампутации и жизни в новой реальности.

На грани жизни и смерти

Анастасия Шестопал много лет профессионально занималась спортом и танцами. Большая война для девушки началась ровно так же, как и для миллионов украинцев по всей стране.

"Я была в Дружковке дома со своей семьей. В 5 утра прозвучал взрыв. Созвонились с родственниками – в их район был прилет, их знакомый оказался ранен. Все стали мониторить новости в надежде, что вот сейчас напишут, что все закончилось… но этого не случилось", — вспоминает Анастасия.

Напротив, война только набирала обороты, восток Украины оказался под огнем оккупантов, и ситуация в Дружковке стала угрожающей.

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"В первый месяц в городе всем было очень тревожно, люди бросились скупать продукты в магазинах. Я эмоциональный человек, и мне было сложно находиться под гнетом того, что рядом идут постоянные обстрелы, постоянно что-то прилетает. Это было сложно выдержать, я стала задумываться уже о своем эмоциональном состоянии", — говорит Настя Шестопал.

Именно тогда девушка решила эвакуироваться в более спокойный Днепр. Анастасия нашла перевозчика и договорилась встретиться с ним в тот злополучный день на вокзале Краматорска.

"Я приехала на вокзал, сидела на лавочке недалеко от перрона, — вспоминает Шестопал. – Когда прозвучал первый взрыв, я помню только, что отскочила в сторону от лавочки, а потом я уже лежу на земле. Не знаю, легла ли я сама, или упала от того, что меня ранило. Была повреждена тазобедренная артерия. Я истекаю кровью, смотрю по сторонам, а все люди разбегаются, у всех паника, а я бежать никуда не могу. Я пару раз прокричала: "Помогите!", но поняла, что если буду кричать, то только потеряю силы. Несколько минут я вот так пролежала на земле. За это время прозвучал второй взрыв. Я понимала, что если со второго взрыва в меня что-то прилетит, то шансов выжить может и не быть. Потом ко мне подбежал военный спасатель, перетянул мне ногу. Помню, что он сказал кому-то, что здесь "тяжелая" девочка. Меня занесли в здание вокзала, а потом стали приезжать скорые и развозить людей в больницы".

[ + – ] Анастасия Шестопал: "В первые моменты было сложно осознать новую реальность. Возникали мысли: а что дальше?" Фото: Facebook

В общей сложности девушке пришлось пережить семь операций. Дважды она находилась на грани жизни и смерти. В первый раз, когда впала в кому.

"Когда в больницу приехали родители, врачи им сказали, что я на операции, и посоветовали семье молиться за меня. В Краматорске около 16:00 у меня закончилась операция и до полуночи я находилась в коме", — говорит Анастасия Шестопал.

Второй раз, когда встала дилемма: спасать ногу или жизнь.

"Когда я ехала в скорой из Краматорска в Днепр, у меня открылось кровотечение. Дело в том, что машину по дороге очень сильно трясло. В Днепре сделали вторую операцию и сказали, что шансы спасти ногу есть. Но после этой операции меня отвезли в палату поспать, а к вечеру медбрат заметил, что мне стало сильно хуже, и тогда пришлось проводить экстренную операцию и ампутировать ногу, чтобы спасти уже мою жизнь. Были шансы спасти ногу, но все же ранение было слишком серьезное", — рассказывает девушка.

[ + – ] Анастасия Шестопал учится в университете имени Драгоманова и планирует заниматься актерской деятельностью Фото: Facebook

Анастасия признается, что в первые дни после ампутации чувствовала совершенную растерянность. Ведь в мирной жизни были танцы и спорт, но все очень резко изменилось.

"В первые моменты было сложно осознать новую реальность. Возникали мысли: а что дальше? Как все будет развиваться? Как жить? Но с одной стороны было какое-то облегчение, ведь за двое суток я перенесла три операции и силы уже были на исходе", — отмечает Анастасия.

Фонтан мотивации

Сейчас Анастасия Шестопал проходит лечение и реабилитацию в Германии, в городе Эссен. То, как девушке удалось туда попасть – отдельная, практически кинематографическая история.

"Знакомые семьи в Германии в городе Эссен в какой-то группе выложили информацию обо мне. И одна немка, ее зовут Мира, со своим мужем увидела эту информацию, откликнулась на мою историю и предложила привезти меня в Германию, чтобы я здесь лечилась и проходила протезирование. То есть, она меня не знала и я ее не знала. Это абсолютно обычная женщина, которая никогда даже не занималась благотворительностью. Просто она увидела меня и захотела помочь", — рассказывает Шестопал.

Восстановление Анастасии проходит далеко не просто.

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"У меня высокая ампутация и очень непростой протез. Морально выдерживать все это в первое время было сложно. Нелегко учиться заново ходить с протезом. Я знаю, что со временем начну ощущать его как часть своего тела, но пока это принятие пришло только наполовину", — делится девушка.

Несмотря не пережитое, у Анастасии остается мощная мотивация к жизни, которой она охотно делится с людьми, оказавшимися в похожих жизненных обстоятельствах.

Анастасия Шестопал завела свой канал на YouTube, где искренне и открыто рассказывает о своей травме и реабилитации.

[ + – ] Анастасия Шестопал: "Меня поддерживают очень много людей"

"Когда я выложила первое видео, мне начали писать, что это нравится людям, кому-то помогает, кого-то вдохновляет. Это меня заряжает, и я продолжаю снимать видео и развивать свой канал", — отмечает девушка.

Откуда столько зрелой мотивации в таком молодом возрасте? На этот вопрос Настя отвечает просто.

"Моя мотивация – я сама. Например, все мои успехи в плане реабилитации мотивируют меня продолжать делать это дальше. Кроме того, помогает и блог: меня поддерживают очень много людей, которые даже не знакомы со мной. Главное – внутреннее состояние, ведь если внутренне ты чувствуешь себя нормально, то и физически все будет получаться", — уверяет Анастасия.

Девушка учится в столичном педагогическом университете имени Драгоманова и планирует заниматься актерской деятельностью, но и спорт не оставила даже после травмы.

[ + – ] Анастастия Шестопал: "Я танцую, я занимаюсь спортом. Как оказалось, все это можно делать и с одной ногой" Фото: Facebook

"Я танцую, я занимаюсь спортом. Сначала были мысли: как быть дальше? Но как оказалось, все это можно делать и с одной ногой. Сейчас я постепенно возвращаюсь к своим обыденным делам, и кайфую от того, что я занимаюсь тем, чем занималась всегда", — резюмирует Анастасия Шестопал.

Узнать больше о реабилитации пострадавших от войны в Украине вы можете в EnableMe Ukraine, а также получить консультации и поддержку экспертов в сообществе этой организации.

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