"Мы скрывали, что я бывший военный из АТО". История любви и спасения пары с Луганщины

Война – квинтэссенция сплошного зла и жестокости. Но, несмотря на это, война позволяет довольно быстро осознать одну безоговорочную истину: жить и любить нужно здесь и сейчас, ничего не откладывая "на потом". Поэтому даже в ситуации, когда весь привычный мир рушится со скоростью полета вражеской ракеты, находится место для настоящей любви. Наша история об этом.

Related video

Вырваться из оккупации

Юлия Черствая и Влад Рабочий — жители небольшого села в Луганской области, которое сейчас находится под российской оккупацией. Влад – бывший атошник, передвигается на коляске. Один день из прошлого навсегда изменил его жизнь.

"Я служил. Получил выходной, пошел купаться на озеро, нырнул и сломал шею", — вспоминает Влад.

Обычно жизненные испытания могут стать причиной распада пар, но не в этом случае: Юлия и Влад вместе уже почти 6 лет.

[ + – ] Юлия Черствая и Влад Рабочий — жители небольшого села в Луганской области, которое сейчас находится под российской оккупацией

День начала полномасштабного вторжения в памяти Юли и Влада практически ничем не отличается от подобных историй тысяч украинских семей.

"Мы спали, когда позвонила мама жены и говорит: "Юля, началась война, собирайте вещи". Мы подумали, что маме что-то приснилось, а потом включили телевизор и все поняли", — рассказывает Влад.

А вот дальше пара столкнулась с незаурядными трудностями.

"Наше село недалеко от границы с Россией, около 40 километров, поэтому россияне очень быстро зашли и оккупировали его за три дня. Сначала в селе пропала связь, а потом и интернет — вспоминает Влад. — Уезжать было страшно, ведь я на коляске. Думали, что нас это все не коснется, как в 2014 году, но не обошлось".

Ребята до последнего держались, не хотели покидать родное село.

"Мы надеялись, что нас быстро освободят, поэтому не хотели уезжать до последнего", — говорит Влад.

Но когда оккупанты уже начали ходить по домам, стало ясно, что дальше оставаться нельзя, потому что это крайне опасно для жизни.

"Ко мне приходили россияне, ведь я бывший военный. Был допрос, расспрашивали, где служил, проверяли данные. Они знали, куда пришли, какой дом, знали, что я был в АТО. Все знали. Поэтому за пару дней мы все решили, в соцсетях нашли группу, договорились с перевозчиком и решили ехать", — рассказывает Влад.

Но как ехать, когда за плечами опыт АТО, а мобильность ограничивается двумя колесами коляски? Кроме того, мужчина признается, что из-за травмы и руки его почти не работают. При малейшей угрозе – ни убежать, ни спастись. И все же Юлия и Влад решили рискнуть.

"Родители нас отвезли в Старобельск, а потом мы ехали с перевозчиком. Пришлось проехать одиннадцать блокпостов. Мы скрывали, что я атошник. Перевозчик нас предупредил, чтобы я даже не думал говорить, что я бывший военный, потому что могут просто снять и не пропустить. Документы, те, где я на фото в военной форме, мы прятали. Если бы увидели, то даже не знаю, как бы все закончилось", — говорит Влад.

Когда казалось, что спасение уже близко, случилось неожиданное.

"На двенадцатом блокпосте, который был уже последним, нас просто высадили и сказали идти пешком. Водитель пытался договориться, говорил, что у него пассажир на коляске, а идти около 4 километров. Но не ничего вышло. Пришлось идти самим. К счастью, мы были не одни, и люди помогли нам нести вещи", — вспоминает Влад.

Спонтанное решение

Нервная эвакуация под дулами автоматов российских оккупантов для пары завершилась удачно. Юлия и Влад переехали во Львов и уже там решили пожениться.

[ + – ] "Попали во Львов и там нас друг спросил, почему мы еще не поженились?"

"Мы планировали еще на Новый год, что поженимся летом. Потом попали во Львов и там нас друг спросил, почему это мы еще не поженились? Я сказал, что это же подавать заявление, ждать какое-то время… А друг говорит, что все не так сложно, и прямо день в день можно зарегистрировать брак. Мы с Юлей переглянулись: едем? Едем! И на следующий день мы уже стали мужем и женой. Вообще нам везет. Когда спонтснно что-то делаем, то всегда получается", — рассказывает атошник.

Сейчас Юлия и Влад находятся в Германии, где Влад проходит обследование после операции на позвоночнике. Влад шутит, что все семейные приключения они с женой воспринимают как медовый месяц.

"Медовый месяц у нас уже идет. Я бывший пограничник, и за границей никогда не бывал. А теперь я и в Польше побыл, и в Германии", — объясняет Влад.

[ + – ] "Медовый месяц у нас уже идет..."

Но, несмотря на теплый прием за границей, пара мечтает вернуться в Украину после победы в войне. Юлия планирует заниматься сельским хозяйством на родной Луганщине, а Влад — работать в IT.

"Конечно, мы мечтаем вернуться домой. Это наша страна, и мы в ней являемся частью общества, а за границей мы понимаем, что хоть люди нам и помогают, но мы здесь не дома. Да, в Германии хорошо, люди здесь хорошие, но все равно это не дом", — говорит Влад.

Узнать больше о реабилитации воинов и пострадавших от войны в Украине вы можете в EnableMe Ukraine, а также получить консультации и поддержку экспертов в сообществе этой организации.

Важно