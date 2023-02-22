По 2500 гривен каждому: некоторым украинцам выплатят новую денежную помощь

Выплачивать материальную помощь будут на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, который является участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянинаʼ.

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Киевлянам обещают ежемесячно выплачивать от 1,2 тыс. грн до 2,5 тыс. грн финансовой поддержки в рамках программы "Забота. Навстречу киевлянам". Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.

Кому будут выплачивать деньги

По информации киевских властей помощь в размере 2,5 тыс. грн предназначены детям с инвалидностью подгруппы "А". А также:

детям с инвалидностью, над которыми установлена опека, попечительство или их воспитывают в приемных семьях или детских домах семейного типа;

детям-сиротам;

лицам с инвалидностью I группы подгруппы "А", размер пенсии которых (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсиям, установленным законодательством) не превышает размер трех прожиточных минимумов для граждан, которые потеряли трудоспособность;

лицам с инвалидностью I группы подгруппы "А" – получателям госпомощи.

На 2 тыс. грн могут рассчитывать дети с инвалидностью. И:

дети, над которыми установлена опека;

лица с инвалидностью I группы, размер пенсии которых не превышает размера трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

лица с инвалидностью I группы – получатели государственной социальной помощи;

лица, являющиеся получателями помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми заболеваниями почек IV степени, на ребенка, получившего тяжелую травму, требует трансплантации органа, паллиативной помощи и которым не установлена инвалидность.

Самая маленькая выплата — 1,2 тыс. грн, будет у граждан с инвалидностью II группы – получателей государственной социальной помощи.

При этом отмечается, что кроме собственно киевлян, финансовую помощь окажут и ВПЛ из определенных категорий, состоящих на учете в органах социальной защиты столицы.

Как будут выплачивать?

Отмечается, что деньги будут поступать на текущие счета для получения пенсий в банках. А также на счета, открытые в банке, являющемся участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

"Также льготники, получающие выплаты через "Укрпошту", смогут получить помощь в отделениях. Либо же выплаты будут доставлены вместе с пенсией", – сказано в сообщении в КГГА.

Напомним, с 16 февраля 2023 года украинцы-ветераны с инвалидностью I-II группы могут подавать заявки на получение финансовой помощи от Министерства по делам ветеранов и Красного Креста. Речь идет о выплате в размере 16 тыс. грн.

Также Фокус писал о том, что что 8 февраля замминистра обороны Анна Маляр опубликовала ответы на вопросы о порядке получения дополнительных денежных выплат украинским военнослужащим в размере 30 и 100 тысяч гривен.