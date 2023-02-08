Выплаты бойцам ВСУ: в Минобороны разъяснили порядок получения 30 и 100 тысяч гривен

По словам замминистра Анны Маляр, военнослужащие, занимающиеся подвозом топлива и продуктов к линии разграничения, будут получать выплаты пропорционально времени выполнения таких задач.

Related video

Министерство обороны Украины предоставило новые разъяснения о начислении дополнительных денежных выплат украинским военнослужащим. Замминистра Анна Маляр опубликовала ответы на вопросы о порядке получения 30 тысяч и 100 тысяч гривен у себя в Telegram-канале.

По ее словам, оборонное ведомство продолжает получать много обращений с просьбой предоставить более детальную информацию о дополнительных выплатах.

Маляр отметила, что новый порядок выплат действует непосредственно с 1 февраля 2023 года.

Дополнительные выплаты военнослужащим-водителям

Как рассказала Маляр, новым порядком установлено, что выполнение задач по огневому поражению на линии разграничения не является обязательным условием для выплаты 100 тыс. грн. Соответственно, те военнослужащие, которые занимаются подвозом топлива, продуктов питания, воды, а также эвакуацией, обустройством боевых позиций и связью на линии столкновения, также могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Размер их вознаграждения будет рассчитываться от суммы в 100 тыс. грн пропорционально времени выполнения таких задач.

Если аналогичные задания выполняются не на "нуле", но в районах боевых действий, тогда выплата рассчитывается от суммы в 30 тыс. грн также пропорционально времени выполнения задачи.

Выплаты семье погибших военных

По словам Маляр, выплата единоразовой финансовой помощи семье военнослужащего, погибшего во время действия военного положения, происходит в случае гибели при исполнении служебных обязанностей и не зависит от места гибели. Такая выплата будет и в том случае, когда боец погиб в зоне боевых действий, и тогда, когда он находился не на фронте.

Выплаты мобилизованным военным во время обучения

Дополнительная финансовая помощь украинским военнослужащим, мобилизованным во время военного положения и проходящим обучение в учебных центрах, в Украине не предусмотрена.

Выплаты военным медикам

Дополнительные выплаты военным медикам, оказывающим помощь пациентам в стационарных госпиталях, не предусмотрены.

Напомним, в Украине с 1 февраля поменяли подход к начислению дополнительной финансовой помощи для бойцов Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, которые находятся в тылу. В настоящее время выплаты напрямую зависят от районов пребывания военных, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.