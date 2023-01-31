Бойцам ВСУ и Нацгвардии в тылу с 1 февраля уменьшают зарплату: какую сумму будут получать

Боевые выплаты в 100 тыс. грн в месяц будут сохранены для украинских военных, которые находятся на линии соприкосновения. То же касается семей пленных и пропавших без вести.

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В Украине меняют подход к начислению заработных плат для бойцов Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, которые находятся в тылу, теперь они будут получать меньше. С 1 февраля выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военных, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач. Об этом проинформировали Силы безопасности и обороны в совместном заявлении.

"Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 тыс. и 100 тыс. грн, введенных постановлением Кабинета Министров Украины 28 февраля 2022 года №168", — сказано в сообщении.

Сколько будут зарабатывать ВСУ и правоохранители?

С 1 февраля 2023 минимальный уровень для Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины в тылу вместо 30 тысяч грн будет составлять не менее 20 100 грн. Рядовые и начальствующие составы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейские будут получить не менее 17 тысяч грн.

В Силах безопасности и обороны объяснили, что пришло время изменить размеры зарплат в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы.

"По состоянию на данный момент все военнослужащие, включая срочников и курсантов, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тыс. грн. В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты — 30 тыс.", — сказано в сообщении.

Сколько будут получать бойцы ВСУ на линии соприкосновения?

Боевые выплаты в 100 тыс. грн в месяц будут сохранены для украинских военных, которые находятся на линии соприкосновения. То же касается семей пленных и пропавших без вести — 100 тыс. грн. для них также сохраняются.

"Анонсированные изменения коснутся исключительно военнослужащих и сотрудников системы МВД, находящихся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов вузов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий", — добавили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2022 года украинским военным увеличили зарплату на 37%. По словам замглавы Минобороны Анны Маляр, формально общая зарплата военных уже увеличилась на 60% — это должностной оклад, выплаты за звание, выслугу лет и прочие начисления.

Ранее, 6 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за время полномасштабной войны Украина потратила на ВСУ больше, чем за 10 лет. В общей сложности финансирование украинской армии обошлось правительству в 1,13 трлн грн.