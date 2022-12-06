За время войны Украина потратила на ВСУ больше, чем за 10 лет: Шмыгаль назвал сумму (видео)

По словам премьера, в общей сложности финансирование украинской армии обошлось правительству в 1,13 трлн грн. Стала также известна сумма расходов на зарплаты защитников Украины, закупку и ремонт техники и вооружений.

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Во вторник, 6 декабря, на заседании правительства Украины премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за время действия военного положения в стране на армию и оборотный сектор в целом правительство выделило 1 трлн 130 млрд грн. Об этом сообщается в Telegram-канале премьера.

На зарплаты защитников Украины было израсходовано 770 млрд грн. Закупка, ремонт и модернизация военной техники и вооружений обошлись в 176,2 млрд грн. Это больше, чем в целом за последние 10 лет.

Финансовое обеспечение украинской армии и безопасности страны были и остаются приоритетными аспектами, заявил Шмыгаль.

По его словам, основная часть всех бюджетных ресурсов направлена именно на оборонную сферу.

"Абсолютно все налоги, которые граждане и бизнес сейчас платят в бюджет, направляются на обеспечение наших военных", — говорится в сообщении.

Напомним, что у РФ осталось ракет на несколько массированных обстрелов. Такое заявление сделал руководитель ГУР Кирилл Буданов. По его словам, оккупационные войска будут полностью расходовать свои ракетные резервы для дальнейших ударов по городам Украины.

Ранее Фокус сообщал, что кремлевское руководство потратило до $500 млн на обстрел Украины 5 декабря, что вдвое превышает бюджет города Рязань. По данным журналистов, общая стоимость выпущенных по украинским городам ракет составляет в пределах от полумиллиона до 13 млн долларов за одну ракету. Самой дорогостоящей считается Х-101.