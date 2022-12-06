За час війни Україна витратила на ЗСУ більше ніж за 10 років: Шмигаль назвав суму (відео)

За словами прем'єра, загалом фінансування української армії коштувало уряду 1,13 трлн грн. Стала також відома сума витрат на зарплати захисників України, закупівлю та ремонт техніки та озброєнь.

Related video

У вівторок, 6 грудня, на засіданні уряду України прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за час дії воєнного стану в країні на армію та оборотний сектор загалом уряд виділив 1 трлн 130 млрд грн. Про це повідомляється в Telegram-каналі прем'єра.

На зарплати захисників України було витрачено 770 млрд грн. Закупівля, ремонт та модернізація військової техніки та озброєнь коштували 176,2 млрд грн. Це більше, ніж загалом за останні 10 років.

Фінансове забезпечення української армії та безпеки країни були та залишаються пріоритетними аспектами, заявив Шмигаль.

За його словами, основну частину всіх бюджетних ресурсів спрямовано саме на оборонну сферу.

"Абсолютно всі податки, які громадяни та бізнес зараз сплачують до бюджету, спрямовуються на забезпечення наших військових", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у РФ залишилося ракет на кілька масованих обстрілів. Таку заяву зробив керівник ГУР Кирило Буданов. За його словами, окупаційні війська повністю витрачатимуть свої ракетні резерви для подальших ударів по містах України.

Раніше Фокус повідомляв, що кремлівське керівництво витратило до $500 млн на обстріл України 5 грудня, що вдвічі перевищує бюджет міста Рязань. За даними журналістів, загальна вартість випущених українськими містами ракет становить від півмільйона до 13 млн доларів за одну ракету. Найдорожчою вважається Х-101.