Украинским военным в декабре увеличат зарплату на 37%, — Минобороны (видео)

По словам представительницы Минобороны Анны Маляр, формально общая зарплата военных уже увеличилась на 60% — это должностной оклад, выплаты за звание, выслугу лет и прочие начисления.

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В понедельник, 19 декабря, заместитель глава Минобороны Украины Анна Маляр во время брифинга рассказала, что в декабре денежное довольствие украинских военнослужащих вырастет на 37% по сравнению с ноябрем. Увеличение выплат станет возможным за счет ряда дополнительных начислений. Видео опубликовано на YouTube-канале Украинского медиацентра.

[ + – ] Анна Маляр — о выплатах военным, смотреть с 11:23

По словам представительницы Минобороны, формально общее ежемесячное денежное довольствие уже увеличили на 60%. Это должностной оклад, выплаты за звание, выслугу лет и пр.

"Все выплаты проходят по статье ежемесячное денежное довольствие. Поэтому в декабре по этой позиции будет выплачено воинам почти на 37% больше, чем было в ноябре", — сообщила замминистра.

Чиновница отметила, что, по состоянию на 14 декабря, Минобороны уже перечислило 100% дополнительной выплаты за непосредственное участие в боевых действиях (100 000 грн) и 100% в качестве дополнительной выплаты за службу в период действия военного положения (30 000 грн).

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, сколько новых иранских дронов Shahed-136 получили ВС РФ. По словам Зеленского, в ночь на 19 декабря российские войска запустила по Украине 34 дронов-камикадзе из новой партии.

Ранее Фокус сообщал, что Украине начали поставлять обогреватели и перевязочные пакеты из Израиля, считающиеся лучшими в своем классе.