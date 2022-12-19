Українським військовим в грудні збільшать зарплату на 37%, — Міноборони (відео)

За словами представниці Міноборони Ганни Маляр, формально загальна зарплата військових уже збільшилася на 60% — це посадовий оклад, виплати за звання, вислугу років та інші нарахування.

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У понеділок, 19 грудня, заступниця глави Міноборони України Ганна Маляр під час брифінгу розповіла, що у грудні грошове забезпечення українських військовослужбовців зросте на 37% порівняно з листопадом. Збільшення виплат стане можливим за рахунок низки додаткових нарахувань. Відео опубліковано на YouTube каналі Українського медіацентру.

[ + – ] Ганна Маляр — про виплати військовим, дивитись з 11:23

За словами представниці Міноборони, формально загальне щомісячне грошове забезпечення вже збільшили на 60%. Це посадовий оклад, виплати за звання, вислугу років та ін.

"Всі виплати проходять за статтею щомісячне грошове забезпечення. Тому в грудні за цією позицією буде виплачено воїнам майже на 37% більше, ніж було в листопаді", — повідомила заступниця міністра.

Чиновниця зазначила, що станом на 14 грудня Міноборони вже перерахувало 100% додаткової виплати за безпосередню участь у бойових діях (100 000 грн) та 100% як додаткову виплату за службу в період дії воєнного стану (30 000 грн).

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, скільки нових іранських дронів Shahed-136 отримали ЗС РФ. За словами Зеленського, у ніч на 19 грудня російські війська запустили Україною 34 дронов-камікадзе з нової партії.

Раніше Фокус повідомляв, що Україні почали постачати обігрівачі та перев'язувальні пакети з Ізраїлю, які вважаються найкращими у своєму класі.