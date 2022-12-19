Зеленський розповів, скільки іранських дронів Shahed-136 РФ отримала в новій партії (відео)

За словами президента, у ніч на 19 грудня РФ запустила по Україні 34 іранські дрони-камікадзе з нової партії.

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Президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія завдає ударів іранськими дронами по Україні з нової партії. За його словами, ЗС РФ отримали 250 дронів-камікадзе Shahed-136 від Ірану. Про це він повідомив під час звернення до учасників зустрічі лідерів Об'єднаних експедиційних сил Великобританії (JEF).

"Цієї ночі Україна знову була атакована іранськими дронами — 34 "Шахеди"... Це "Шахеди" з нової партії, отриманої Росією від Ірану. 250 штук — стільки всього "Шахедів" зараз отримано державою-терористом", — сказав він.

Президент зазначив, що російські ракети та іранські БПЛА постійно застосовуються по території України. Насамперед страждають об'єкти енергетичної інфраструктури, а нещодавня масована атака РФ залишила 22 мільйони українців без електрики.

"Усього на вечір 16 грудня було відключено від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців. У понад десяти мільйонів людей перервалися постачання води та тепла… Саме зараз і багато в чому від вас залежить, коли і як закінчиться ця війна. Чим успішніші наші сили оборони, тим швидше російська агресія зазнає краху", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 19 грудня у Києві та 9 областях України ввели аварійні відключення електрики через нічну атаку іранських дронів по об'єктах інфраструктури. Найскладніша ситуація в енергетиці склалася у східних, північних та центральних регіонах країни.

Повідомлялося, що за ніч Повітряні сили України збили 30 із 35 дронів-камікадзе Shahed-136. Росіяни запустили ударні БПЛА іранського виробництва зі східного узбережжя Азовського моря.