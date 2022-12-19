Зеленский рассказал, сколько иранских дронов Shahed-136 РФ получила в новой партии (видео)

По словам президента, в ночь на 19 декабря РФ запустила по Украине 34 иранских дрона-камикадзе из новой партии.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия наносит удары иранскими дронами по Украине из новой партии. По его словам, ВС РФ получили 250 дронов-камикадзе Shahed-136 от Ирана. Об этом глава государства сообщил во время обращения к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Великобритании (JEF).

"Этой ночью Украина снова была атакована иранскими дронами — 34 "Шахеды"… Это "Шахеды" из новой партии, полученной Россией от Ирана. 250 штук — столько всего "Шахедов" сейчас получено государством-террористом", — сказал он.

Президент отметил, что российские ракеты и иранские БПЛА постоянно применяются по территории Украины. В первую очередь страдают объекты энергетической инфраструктуры, а недавняя массированная атака РФ оставила 22 миллиона украинцев без электричества.

"Всего на вечер 16 декабря было отключено от энергоснабжения 22 миллиона 408 тысяч украинцев. Более десяти миллионам человек прервались поставки воды и тепла… Именно сейчас и во многом от вас зависит, когда и как закончится эта война. Чем успешнее наши силы обороны, тем быстрее российская агрессия терпит крах", — заявил Зеленский.

Напомним, 19 декабря в Киеве и 9 областях Украины ввели аварийные отключения электричества из-за ночной атаки иранских дронов по объектам инфраструктуры. Самая сложная ситуация в энергетике сложилась в восточных, северных и центральных регионах страны.

Сообщалось, что за ночь Воздушные силы Украины сбили 30 из 35 дронов-камикадзе Shahed-136. Россияне запустили ударные БПЛА иранского производства с восточного побережья Азовского моря.