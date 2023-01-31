Бійцям ЗСУ та Нацгвардії в тилу з 1 лютого зменшують зарплату: яку суму отримуватимуть

Бойові виплати 100 тис. грн на місяць будуть збережені для українських військових, які перебувають на лінії зіткнення. Те саме стосується сімей полонених і зниклих безвісти.

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В Україні змінюють підхід до нарахування заробітних плат для бійців Збройних сил України та Національної гвардії, які перебувають у тилу, тепер вони отримуватимуть менше. З 1 лютого виплати безпосередньо залежатимуть від районів перебування військових, складності й специфіки бойових або спеціальних завдань, що виконуються ними. Про це поінформували Сили безпеки та оборони в спільній заяві.

"Ідеться про застосування нового підходу до виплати 30 тис. і 100 тис. грн, запроваджених постановою Кабінету Міністрів України 28 лютого 2022 року №168", — ідеться в повідомленні.

Скільки зароблятимуть ЗСУ та правоохоронці?

Із 1 лютого 2023 року мінімальний рівень для Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України в тилу замість 30 тисяч грн становитиме не менше 20 100 грн. Радові та начальницькі склади Державної служби України з надзвичайних ситуацій і поліцейські отримають не менше 17 тисяч грн.

У Силах безпеки та оборони пояснили, що настав час змінити розміри зарплат залежно від місця, умов і особливостей проходження служби.

"Наразі всі військовослужбовці, включаючи строковиківіта курсантів, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. грн. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередню участь у боях із противником, отримують абсолютно такі ж додаткові виплати — 30 тис.", — сказано в повідомленні.

Скільки отримуватимуть бійці ЗСУ на лінії зіткнення?

Бойові виплати 100 тис. грн на місяць будуть збережені для українських військових, які перебувають на лінії зіткнення. Те саме стосується сімей полонених і зниклих безвісти — 100 тис. грн їм також зберігаються.

"Анонсовані зміни торкнуться виключно військовослужбовців і співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів вишів, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій", — додали у відомстві.

Нагадаємо, у грудні 2022 року українським військовим збільшили зарплату на 37%. За словами заступниці голови Міноборони Ганни Маляр, формально загальна зарплата військових уже збільшилася на 60% — це посадовий оклад, виплати за звання, вислугу років та інші нарахування.

Раніше, 6 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за час повномасштабної війни Україна витратила на ЗСУ більше, ніж за 10 років. Загалом фінансування української армії коштувало уряду 1,13 трлн грн.