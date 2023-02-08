Виплати бійцям ЗСУ: у Міноборони роз'яснили порядок отримання 30 та 100 тисяч гривень

За словами заступниці міністра Ганни Маляр, військовослужбовці, які займаються підвозом палива та продуктів до лінії розмежування, отримуватимуть виплати пропорційно до часу виконання таких завдань.

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Міністерство оборони України надало нові роз'яснення щодо нарахування додаткових грошових виплат українським військовослужбовцям. Заступниця міністра Ганна Маляр опублікувала відповіді на питання щодо порядку отримання 30 тисяч та 100 тисяч гривень у себе в Telegram-каналі.

За її словами, оборонне відомство продовжує отримувати багато звернень із проханням надати детальнішу інформацію про додаткові виплати.

Маляр наголосила, що новий порядок виплат діє безпосередньо з 1 лютого 2023 року.

Додаткові виплати військовослужбовцям-водіям

Як розповіла Маляр, новим порядком встановлено, що виконання завдань із вогневого ураження на лінії розмежування не є обов'язковою умовою для виплати 100 тис. грн. Відповідно, ті військовослужбовці, які займаються підвозом палива, продуктів харчування, води, а також евакуацією, облаштуванням бойових позицій та зв'язком на лінії зіткнення також можуть розраховувати на додаткові виплати. Розмір їхньої винагороди розраховуватиметься від суми у 100 тис. грн пропорційно до часу виконання таких завдань.

Якщо аналогічні завдання виконуються не на "нулі", але в районах бойових дій, тоді виплата розраховується від суми у 30 тис. грн також пропорційно часу виконання завдання.

Виплати сім'ї загиблих військових

За словами Маляр, виплата одноразової фінансової допомоги сім'ї військовослужбовця, який загинув під час дії воєнного стану, відбувається у разі загибелі під час виконання службових обов'язків і не залежить від місця загибелі. Така виплата буде й у тому випадку, коли боєць загинув у зоні бойових дій, і тоді, коли він був не на фронті.

Виплати мобілізованим військовим під час навчання

Додаткова фінансова допомога українським військовослужбовцям, які мобілізовані під час воєнного стану та проходять навчання у навчальних центрах, в Україні не передбачена.

Виплати військовим медикам

Додаткових виплат військовим медикам, які надають допомогу пацієнтам у стаціонарних госпіталях, не передбачено.

Нагадаємо, в Україні з 1 лютого змінили підхід до нарахування додаткової фінансової допомоги для бійців Збройних Сил України та Національної гвардії, які перебувають у тилу. Зараз виплати безпосередньо залежать від районів перебування військових, складності та специфіки бойових або спеціальних завдань, які вони виконують.