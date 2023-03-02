Норвезька організація виплатить українцям по 6660 гривень: як подати заявку

Одна з міжнародних організацій, яка надавала грошову допомогу постраждалим внаслідок війни Росії проти України, відновила нарахування виплат для ВПО.

Related video

Українці зі статусом ВПО та ті громадяни, які постраждали від війни з Росією, можуть розраховувати на додаткову грошову допомогу від благодійної організації з Норвегії. Йдеться про виплати від Норвезької ради у справах біженців в Україні (NRC), повідомляє пресслужба організації.

[ + – ] Організація виплатить українцям по 6600 гривень (по 2200 грн протягом 3 місяців). Фото: Скриншот

Зазначається, що організація виплатить українцям по 6600 гривень (по 2200 грн протягом 3 місяців). Суму виплатять кожному члену сім'ї, яка складається не більше ніж із п'яти осіб.

Хто отримає гроші

Виплати призначені для ВПО та тих людей, які залишилися в районах, що постраждали внаслідок бойових дій. Йдеться про тих, хто потребує забезпечення основних потреб. Для нарахування виплат враховуватимуться:

місце проживання та походження;

склад сім'ї;

наявність дітей та людей похилого віку;

доходи сім'ї, включаючи пенсію та виплату з безробіття.

При цьому виплати від інших міжнародних організацій не завадять подачі заявки до NRC.

Як подати заявку

За інформацією Норвезької ради у справах біженців в Україні, зареєструватись у програмі можна до 20 березня 2023 року. Подати заявку на виплати можна онлайн за допомогою месенджерів:

WhatsApp – потрібно додати в контакт номер 0 800 609 844 та надіслати на нього повідомлення з текстом "Привіт";

Viber – потрібно відсканувати QR-код та дотримуватися інструкцій на екрані.

Для подання заявки знадобляться такі документи:

згода на обробку персональних даних;

місцезнаходження (координати GPS);

номер телефону;

дані всіх членів домогосподарства (голови домогосподарства та всіх членів сім'ї) – ПІБ, документ, що засвідчує особу, дату народження, ідентифікаційні номери повнолітніх осіб.

Хто з українців отримуватиме виплати від держави до кінця війни

Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 27 лютого, соціальні виплати залишаться для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи людину з інвалідністю. Гроші нараховуватимуть до скасування військового стану та ще місяць після його завершення.

У списку соціальних виплат перебувають:

допомога на проживання ВПО;

виплати дітям, які потрапили в складні обставини, і в яких є опікуни та які мають важкі захворювання або інвалідність;

виплати громадянам, які не отримують пенсію та (або) мають інвалідність, або доглядають інвалідів;

виплати працездатним особам, які вимушено не працюють через догляд за особою з інвалідністю І групи або особою, яка досягла 80-річного віку.

Право на матеріальну допомогу також мають:

малозабезпечені сім'ї та самотні матері, які отримують виплати на дітей;

особи, які отримували тимчасову допомогу для досягнення загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсію.

Раніше Фокус розповідав, скільки біженців готові повернутись до України після війни. Також нагадаємо, що мешканцям столиці щомісячно виплачуватимуть від 1,2 тис. грн до 2,5 тис. грн фінансової підтримки в межах програми "Турбота. Назустріч киянам".